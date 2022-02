OM Mercato : Sampaoli tente un coup audacieux avec Ben Arfa !

Publié par Timothée Jean le 04 février 2022 à 10:44

Nouvel attaquant du LOSC, Hatem Ben Arfa aurait pu prendre une autre destination, celle de l’ OM. L'entraîneur Jorge Sampaoli a tenté de le faire venir à Marseille.

OM Mercato : Sampaoli voulait Ben Arfa à Marseille !

C’est l’une des grosses surprises de ce mercato hivernal. Hatem Ben Arfa fait son retour dans le Championnat de France. Alors qu'il était libre de tout contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux en juin dernier, le milieu offensif de 34 ans était en quête d’un nouveau challenge. Et après plus de six mois d’inactivité, l’ancien meneur de jeu de l’OGC Nice et du Stade Rennais s’est finalement engagé en faveur du LOSC.

Hatem Ben Arfa a paraphé un contrat de six mois avec les Dogues, qui affronteront Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions dans les prochaines semaines. Mais ce transfert aurait bien pu ne jamais se faire. Car avant de rejoindre le navire lillois, le joueur de 34 ans aurait pu rebondir à Marseille.

Dans son édition du jour, L’Équipe révèle en effet que l’ OM, sur les conseils de Jorge Sampaoli, qui voulait déjà HBA du temps où il entraînait le FC Séville, a tenté de le récupérer lors du dernier mercato estival. Des discussions entre le coach argentin et l’ancien milieu offensif de l’OGC Nice ont même été établies en vue de son transfert à Marseille. Seulement, une erreur a fait capoter l’opération.

La volte-face de Marseille pour Ben Arfa

Selon le quotidien sportif, la divulgation de la conversation entre Hatem Ben Arfa et Jorge Sampaoli dans la presse n’a pas du tout plu aux dirigeants marseillais. Ces derniers ont alors changé d'avis, en décidant de mettre un terme aux négociations. Résultat des courses, le génie incompris du football français n’a pas effectué son grand retour à l’Olympique de Marseille. Il a finalement déposé ses valises à Lille afin de succéder à Yusuf Yazici, parti au CSKA Moscou en prêt.