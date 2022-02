Man United : Les Red Devils prennent position contre Greenwood

Publié par Thomas G. le 03 février 2022 à 14:42

Le jeune ailier de Man United, Mason Greenwood, est dans la tourmente. Il est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur son ancienne compagne.

Man United : Mason Greenwood face à de grosses accusations

Mason Greenwood est dans l'oeil du cyclone. Il est accusé par son ex-compagne de violences, agressions sexuelles et de viol. Le jeune ailier de 20 ans a été arrêté par la police, son club a déjà communiqué publiquement sur l’affaire en expliquant que le club était contre toutes formes de violences.

De plus, Greenwood a été interdit d’entraînement par Manchester, il ne jouera plus et ne s’entraînera plus sous les couleurs du club jusqu’à nouvel ordre. Aujourd’hui, le DailyMail indique que le club de Manchester United offre la possibilité aux supporters ayant un maillot de Greenwood de changer gratuitement ce maillot par celui d’un autre joueur.

Un nouveau désaveu terrible pour Mason Greenwood, son club a pris position contre lui dans cette affaire. Le célèbre de jeu de football d’EA Sports, FIFA, a d’ores et déjà retiré le joueur de la simulation de football. Les sponsors lâchent un à un le joueur. La descente aux enfers a commencé pour lui avant son jugement. La police de Manchester a annoncé que le joueur a été libéré sous caution hier.

Quelle suite pour Manchester ?

Les Mancuniens vont donc devoir faire sans Greenwood pour la fin de la saison. Ils sont encore en lice en FA Cup, en Ligue des champions et en championnat. Les Red Devils seront opposés aux Colchoneros de l’Atlético Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions. Un bon parcours dans la compétition pourrait sauver la saison morose des Red Devils.

Depuis le retour de la légende Cristiano Ronaldo et le recrutement de Raphaël Varane et Jadon Sancho, l’objectif était le titre de champion en Premier League. Malheureusement pour les Mancuniens, tout ne s’est pas passé comme prévu, Solskjaer a été licencié et Manchester United est provisoirement 4e avec un match de plus qu’Arsenal. Après l’éviction de Solskjaer, le refus de prolongation de Paul Pogba, l’imbroglio autour d’Anthony Martial, c’est une nouvelle affaire qui vient ébranler le club avec le cas de Mason Greenwood.