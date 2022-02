PSG Mercato : Zidane reçoit un nouvel appel du pied au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2022 à 15:14

Zinédine Zidane est la priorité du PSG pour l’après-Pochettino. Dans la capitale, plusieurs voix s’élèvent déjà pour l’encourager à venir.

Rothen voit Zidane comme le seul « sauveur » possible du PSG

Alors que Mauricio Pochettino est régulièrement critiqué, plusieurs sources rapportent que les dirigeants du Paris Saint-Germain font le forcing pour convaincre Zinédine Zidane de venir prendre sa relève. Pour l’ancien milieu de terrain parisien, Jérôme Rothen, le technicien marseillais est à ce jour le seul à même de redresser le club de la capitale. Pochettino ayant montré son incapacité à gérer un vestiaire de stars.

Pour Rothen, « Zidane peut être le sauveur. Si on part du principe que peu importe l’endroit d’où on vient, où on a entraîné, où on est né, que tout ça ne veut plus rien dire, alors OK, il faut prendre le plus compétent pour mettre en place un projet et se faire respecter des stars ». Après Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, Zidane est le seul coach « libre et qui est capable de le faire », c'est-à-dire de gérer les égos des vedettes du Paris SG.

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Monaco avoue qu’il « ne faut pas avoir honte de le dire, c’est la réalité au vu de ce qu’il a fait à Madrid en termes de palmarès et de leadership ». Zidane « a aussi fait progresser des joueurs », c’est pourquoi « il faut lui donner un pont d’or, un contrat difficilement refusable ».

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar travaillent en coulisses pour convaincre Zizou de venir succéder à Pochettino, Jérôme Rothen lui lance un véritable appel du pied pour venir sauver le leader du championnat français. « Viens ! Viens sauver le PSG ! Viens amener ta rigueur et ton professionnalisme dans le vestiaire pour rappeler à certains qu’ils sont dans le faux », proclame le consultant.

PSG Mercato : Zidane accorde la priorité aux Bleus

D’après les révélations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain serait prêt à verser à Zinédine Zidane un salaire plus important que les 8 millions d’euros annuels de Mauricio Pochettino et les 12 millions d’euros par saison qu’il percevait lors de son second passage sur le banc du Real Madrid. Déterminé à faire du Marseillais de 49 ans son futur coach, le PSG serait ainsi disposé à faire toutes les folies possibles pour le convaincre.

Toutefois, RMC Sport assure que le Ballon d'Or 1998 donnerait pour le moment sa priorité à l'équipe de France. Libre depuis son départ du club madrilène en fin de saison dernière, l’ex-numéro 10 des Bleus attend la décision de Didier Deschamps avant de se positionner véritablement.