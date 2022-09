ASSE : Les ultras de Saint-Etienne font encore parler d'eux !

Publié par Enzo Vidy le 19 septembre 2022 à 19:13

Quatre mois après les violents incidents lors de la relégation de l'ASSE contre l'AJ Auxerre à Geoffroy Guichard, l’AFP a annoncé ce lundi matin l’interpellation d’une trentaines d’ultras de Saint-Etienne.

ASSE : Après la commission de discipline, la justice prend le relais

Comme l’a révélé l’AFP ce lundi matin, une trentaines d’ultras stéphanois ont été interpellés, très tôt ce matin, à leurs domiciles respectifs. L’opération a mobilisé un dispositif policier conséquent avec pour but de retrouver et condamner les protagonistes de cet incident qui a coûté très cher au club stéphanois. Les prochains jours devraient être déterminants pour la suite de cette enquête.

Pour rappeler les faits, lors du barrage d’accession en Ligue 1 opposant l’ ASSE et l’AJA à Geoffroy Guichard, les supporters de St Etienne avaient envahi la pelouse à la suite du penalty victorieux de Birama Touré, condamnant l’ASSE à la Ligue 2. Des fumigènes et autres sortes de projectiles ont été lancés, obligeant les stadiers à faire barrage devant le tunnel menant aux vestiaires. Les incidents s’étaient poursuivis à l'extérieur du stade jusque tard dans la nuit.

ASSE : Pas le seul club concerné par les incidents avec les supporters

Si les supporters de l’ASSE ont beaucoup fait parler d’eux la saison dernière, ils sont loin d’être les seuls. On peut notamment citer les incidents lors du Nice-OM, OL-OM ou encore lors de Paris FC-OL en Coupe de France. Et en ce début de saison, si la Ligue 1 semble pour l’instant épargnée par ce problème récurrent, ce sont les matchs de coupe d’Europe qui sont victimes de ces débordements aux conséquences dramatiques.

Le dernier en date est tout récent, et a atteint une gravité extrême. Le 8 septembre dernier, l'OGC Nice reçoit Cologne, pour la 1ère journée de la Conférence League, réputé pour être les ultras les plus dangereux d'Allemagne. Alors que le coup d’envoi approche, une centaine de hooligans fait irruption dans l’enceinte de l’Allianz Riviera. Des scènes d’une violence rarissime ont pu être observées, et deux anciens ultras parisiens ont été blessés, l’un grièvement en chutant d’une tribune, et l’autre légèrement en recevant un coup de couteau. L’UEFA n’a pas encore rendu son verdict sur les sanctions qui seront prises mais elles seront certainement, en tous cas on l'espère, à la hauteur des événements.