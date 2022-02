FC Nantes Mercato : Départ ou prolongation au FCN, Fabio tranche

Publié par ALEXIS le 04 février 2022 à 23:44

Lors de son passage en conférence de presse vendredi, Fabio a livré des indices sur la fin de son contrat au FC Nantes et sur son avenir.

FC Nantes : Fabio voulait rejoindre son jumeau à Brésil

En novembre dernier, Fabio avait annoncé la couleur sur son avenir au FC Nantes. Il avait clairement dévoilé son envie de retourner dans son pays natal, afin d’y retrouver son frère jumeau, Rafael, à Botafogo (au Brésil). Son idée ? Jouer avec ce dernier dans le club de Rio de Janeiro, sa ville natale. « C’est clair que ça donne envie d'aller jouer à Botafogo, ce qui est notre rêve d'enfant (avec son frère, ndlr). C'est notre club de cœur. […] L'envie est grande, oui » avait déclaré le défenseur latéral du FCN sur ESPN Brésil, en octobre 2021. Une déclaration qui avait soulevé la colère de certains supporters du club de la Cité des Ducs.

Le Brésilien veut maintenant prolonger l’aventure au FCN

Quatre mois plus tard, Fabio a changé d’avis. Il est enclin a poursuivre l’aventure sous le maillot des Jaune et Vert, à l’issue de son contrat qui prend fin le 30 juin 2022. C’est ce qu’il a laissé entendre en conférence de presse d’avant match contre le RC Strasbourg, prévu dimanche (15h), lors de la 23e journée de Ligue 1. « J’ai envie de rester au FC Nantes, pour moi et pour toute ma famille. J’adore la ville. Je pense déjà à terminer la saison ici et on verra après », a confié le Brésilien de 31 ans.

Ce dernier a confirmé, ensuite, des négociations en vue de la prolongation de son bail. « On discute avec le club. […] Le coach nous a apporté de la discipline, on est plus agressif sur le terrain. Je sens qu’il y a plus de cohésion et ça me donne encore plus envie de jouer pour l’équipe », a-t-il expliqué.