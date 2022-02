ASSE Mercato : Révélations renversantes sur les recrues de Dupraz

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 08:44

L’ ASSE a signé sept renforts durant le mercato d’hiver. Des signatures par défaut selon les informations révélées par Le Parisien.

Pourquoi Tisserand et Rémy n’ont pas signé à l’ ASSE

Lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Étienne avait besoin de renforts pour sauver sa saison. À la demande de Pascal Dupraz, la direction de l’ ASSE a recruté sept renforts cet hiver. Comme le confirme le journal francilien, il ne s’agit guère des recrues de premier choix du club ligérien. Le journal révèle notamment pourquoi les Verts n’ont pas entre autres réussi à signer Marcel Tisserand et Loïc Rémy. La source assure qu’en cas de signature à Sainté, le défenseur « ne pourrait pas bénéficier de l’impatriation, régime fiscal offrant des exonérations d’impôts aux Français qui ont passé plus de 5 ans à l’étranger ». Quant à Loïc Rémy, Rizespor a refusé de résilier son contrat pour qu’il rejoigne le club du Forez en tant que joueur libre.

Des recrues par défaut pour Pascal Dupraz ?

La publication s’est également penchée sur le cas de Falaye Sacko. Le défenseur malien a été recruté suite à l’échec menant à la piste Tisserand. Pour la même source locale, Sacko ne répond pas à certains critères de recrutement des Verts. « Deux heures avant la fin du mercato, le Malien Falaye Sacko a signé pour 6 mois alors qu’il ne connaît pas la L1, condition pourtant fixée par le club », assure le journal.

Concernant Enzo Crivelli, le quotidien régional assure qu’il n’était pas au départ une priorité pour Saint-Étienne contrairement à Loïc Rémy, Robert Beric ou encore Bafétimbi Gomis. « En attaque, Enzo Crivelli était au départ un plan C voire D. Blessé à un adducteur et pas exactement buteur patenté, il devrait être un attaquant de complément », peut-on lire. Reste maintenant à savoir si l’ ASSE pour se maintenir avec des renforts de ce calibre.