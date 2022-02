PSG Mercato : Le Paris SG prêt à laisser partir Lionel Messi ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 10:59

Arrivé l’été dernier, Lionel Messi est à la peine au PSG. À tel point que certains médias annoncent déjà son départ à l’issue de la saison.

Lionel Messi prêt à quitter le Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, Lionel Messi pourrait ne pas faire long feu au Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, le quotidien Marca revient sur la situation de l’ancien capitaine du FC Barcelone et assure qu’un départ du PSG pourrait intervenir à l’issue de la saison en cours.

Le média ibérique explique notamment que l’international argentin de 34 ans peine à s’adapter à sa nouvelle vie parisienne et à se fondre véritablement dans le collectif des Rouge et Bleu. Une situation qui pourrait avoir une incidence sur l’avenir du septuple Ballon d’Or. La seconde saison de Messi à Paris serait alors plus qu’incertaine et un transfert pourrait être possible lors du prochain mercato estival. Mais à Doha, les propriétaires du club de la capitale ont d’autres plans pour le futur de leur joyau argentin.

PSG Mercato : Le Qatar a tranché pour Messi

Le média espagnol El Confidencial confirme que Lionel Messi regrette ses habitudes barcelonaises à tel point qu’il est incapable de s’adapter à sa nouvelle vie en France. Dans ces conditions, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mathieu Bodmer, conseille au Qatar de laisser partir le natif de Rosario.

« Je pense qu’il ne connaissait pas la Ligue 1, c’est un championnat compliqué. Il y a beaucoup de duels, on l’a encore vu contre Nice (…) Mais je pense qu’il n’avait tout simplement pas envie de quitter Barcelone, qu’il n’est pas heureux d’être là aujourd’hui et qu’à un moment donné, il faudra trouver une solution pour lui et pour le club », a confié Mathieu Bodmer sur RMC Sport.

Cependant, un proche de l’Émir du Qatar a assuré au journaliste Francesc Aguilar qu’un départ de Lionel Messi à l’été 2022 n’est pas à l’ordre du jour dans l’agenda des dirigeants parisiens. Selon cette source, le Qatar compte bien conserver la Pulga jusqu’à la Coupe du monde 2022. Messi est donc « intouchable » au PSG jusqu’à cet évènement. Un départ semble donc plus probable à l’été 2023.