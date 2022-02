Monaco - OL : La grande inquiétude de Bosz après la défaite

Publié par Ange A. le 06 février 2022 à 05:40

L’ OL est retombé dans ses travers samedi sur la pelouse de l’AS Monaco. Un revers qui a irrité Peter Bosz, l’entraîneur des Gones.

Peter Bosz accable ses joueurs après la défaite de l’ OL

Fort de son succès renversant contre l’Olympique de Marseille (2-1), l’Olympique Lyonnais se déplaçait samedi à Monaco. Lyon n’est pas parvenu à rééditer l’exploit contre le club princier. L’ OL s’est incliné (2-0) avec un but de Jean Lucas, un de ses anciens indésirables. La prestation des Gones est loin de ravir Peter Bosz. Le technicien néerlandais n’est pas satisfait de la performance de ses poulains. Pour lui, son dispositif n’a rien à avoir avec cette contreperformance à Louis II. « À mon avis, le système n’a rien à voir avec ce qui se passe ce soir […] Je suis très content qu’il n'y ait eu que 2-0 à la mi-temps. S’il n’y a pas Antho [Lopes] dans le but, ça donne 3 ou 4-0. Aujourd’hui, on ne mérite absolument pas de prendre un point ou de gagner », a expliqué le coach lyonnais cité par L’Équipe.

Inquiétude à Lyon pour Rayan Cherki

Déçu de la première mi-temps de ses hommes, Peter Bosz a procédé à trois remplacements à la pause. Titulaire contre Marseille, Rayan Cherki est entré en jeu contre Monaco. Mais l’attaquant lyonnais n’a pas terminé la rencontre, cédant sa place dans le temps additionnel à Habib Keita. Le jeune lyonnais a été touché lors d’un choc avec Ruben Aguilar aux abords de la surface. Son entraîneur a donné de ses nouvelles après la rencontre. Des examens permettront d’en savoir plus sur la nature et la gravité de sa blessure. « Je pense que c’est au pied. Il faut faire une radio », a indiqué le coach de l’Olympique Lyonnais. Une inquiétude de plus pour l’ OL avant son choc contre l’OGC Nice lors de la prochaine journée.