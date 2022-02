PSG Mercato : Un étrange échange avec Man United dans les tuyaux ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 17:50

Associé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (Manchester United) dans la même équipe. Voici la folie que le PSG prépare pour l’été prochain.

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United pour le PSG

La presse anglaise lâche une véritable bombe ce dimanche concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. En délicatesse à Manchester United, l’attaquant portugais de 36 ans aurait signifié à son agent Jorge Mendes qu'il est tout disposé à quitter rapidement l’Angleterre et les Red Devils pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

Alors que Kylian Mbappé pourrait s’engager en faveur du Real Madrid à l’issue de la saison, les dirigeants parisiens pourraient frapper un très gros coup en mettant la main sur le quintuple Ballon d’Or. À en croire le Daily Mirror, qui divulgue cette information, la récente élimination de Manchester United en FA Cup a aggravé la situation entre l’ancien buteur du Real Madrid et la direction mancunienne.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, CR7 voudrait quitter le Nord de l’Angleterre pour la capitale française. Et selon la source anglaise, les deux clubs pourraient procéder à un échange totalement fou.

PSG Mercato : Un échange Pochettino-Ronaldo dans les tuyaux ?

En effet, le Daily Mirror explique que le Paris Saint-Germain et Manchester United pourraient procéder à un échange inédit à la fin de la saison. Selon le média britannique, Mauricio Pochettino est la grande priorité des Red Devils pour succéder à Ralf Rangnick. Et avec la possible arrivée de Zinedine Zidane, le PSG ne serait pas contre un deal incluant un échange entre Pochettino et Cristiano Ronaldo.

La star portugaise retrouverait alors un entraîneur avec lequel il a brillé durant trois saisons de suite en Ligue des Champions. Une opération qui garantirait également au club de la capitale de s’offrir les services d’un trio offensif composé de Messi, Ronaldo et Neymar sous la houlette de l’un des meilleurs coachs de la planète. Un excellent lot de consolation pour une équipe qui pourrait bien perdre Kylian Mbappé. Un jeu de chaises musicales qui pourrait donc s’avérer intéressant pour les Rouge et Bleu.

Affaire à suivre…