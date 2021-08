Man City Mercato : Cristiano Ronaldo arrive, Man United l'incendie !

Publié par Thomas le 27 août 2021 à 11:15

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que le quintuple Ballon d’Or portugais Cristiano Ronaldo quitte la Juventus pour rallier Manchester City et Pep Guardiola. Si l’attaquant n’en est pas à son premier transfert, contrairement à son rival argentin Leo Messi, l’arrivée dans le club rival fait grincer des dents les personnalités liées à Manchester United, à commencer par l’entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

Man City Mercato : Solskjear très dur avec Cristiano Ronaldo

Le mercato 2021 restera sans nul doute dans les annales du football. Jamais un été n’avait été aussi mouvementé, monopolisant tous les grands noms de la planète foot : Messi, Mbappé, Haaland et Ronaldo. Si l’Argentin s’est intégré à l’effectif parisien contre toute attente au début du mois, son nouveau coéquipier Kylian Mbappé devrait lui aussi faire ses valises pour faire le sens inverse et rejoindre l’Espagne où le Real Madrid l’attend de pied ferme.

Plutôt silencieux depuis le début du mercato, Cristiano Ronaldo a affolé la presse mondiale ces derniers jours en se proposant lui-même à Manchester City. Depuis, le point de non-retour a été atteint avec son club de la Juventus, qui souhaite aussi le vendre pour 29 millions d’euros. Si cette arrivée a de quoi enjouer les Citizens, du côté du rival Man United, cette arrivée à un goût très amer, logique quand on sait que Cristiano Ronaldo a explosé aux yeux du monde chez les Red Devils entre 2003 et 2009.

Grand chouchou d’Old Trafford, le Portugais a provoqué un tollé auprès des fans, qui pour certains ne croient toujours pas à ce transfert. Interrogé sur le possible venu de CR7 chez le rival mancunien, Ole Gunnar Solskjaer s’est montré cash, insinuant un manque de loyauté du joueur. « Je sais que nous sommes des professionnels, mais quand tu as joué pour Manchester United tu ne vas pas à Manchester City. »

Son ancien coéquipier et ami Wayne Rooney est aussi revenu sur la signature annoncée du joueur de 36 ans à City. Pour lui, cette arrivée est impossible. « Je pense que Cristiano a un superbe héritage à Manchester United et je sais à quel point il est fier en tant que joueur et en tant que personne. Je ne l’imagine pas aller là-bas, mais c’est le football donc on ne sait jamais. Tout le monde sait que je ne pourrais jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C’est évident, mais tout le monde est différent. »