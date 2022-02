OM Mercato : Nouvelle révélation troublante sur l’avenir de Kamara

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 21:15

Annoncé sur le départ durant le mercato hivernal, Boubacar Kamara est finalement resté à l’OM. Une décision regrettable pour l’avenir du joueur.

Deux portes prestigieuses se referment devant Kamara

Certains prétendants de Boubacar Kamara semblent ne plus supporter l’indécision du joueur de l’Olympique de Marseille. Annoncé sur le départ depuis l’été dernier, l’international espoir français est toujours à Marseille. Et selon la presse italienne, un courtisan de longue date du joueur de 22 ans vient de se retirer de la course.

En effet, d’après les renseignements recueillis par Calciomercato, les dirigeants de l’AC Milan ne souhaitent plus recruter Kamara. Après les nombreuses hésitations du coéquipier de Dimitri Payet, le club lombard a changé ses plans et s’est rabattu sur deux autres joueurs de Ligue 1 : le milieu offensif de Lille OSC Renato Sanches et son partenaire néerlandais Sven Botman.

Mais ce n’est pas tout puisque le journaliste italien Fabrizio Romano assure que Manchester United aurait également pris la résolution de se retirer du dossier Kamara. Avec le retrait de ces deux pistes prestigieuses, le natif de Marseille voit ainsi réduites ses chances de rejoindre un cador européen. Même si l’AS Rome de José Mourinho peut encore lui tendre les mains.

OM Mercato : Mourinho toujours intéressé par Kamara ?

Longtemps placé dans le collimateur de l'Atalanta Bergame, la Juventus Turin et surtout l’AC Milan, Boubacar Kamara ne ferait plus partie des pistes suivies par tous ces clubs italiens, selon Calciomercato. Toutefois selon la même source, le polyvalent défenseur de l’Olympique de Marseille serait toujours apprécié par José Mourinho, l’entraîneur de l’AS Roma, et aurait encore des touches en Premier League, du côté de Newcastle, Arsenal et Chelsea.

Si Pablo Longoria et les dirigeants marseillais ne désespèrent pas de trouver un accord avec Bouba Kamara au sujet d’une reconduction de son engagement, la tâche ne s'annonce donc pas facile pour l’actuel 2e de Ligue 1.Affaire à suivre donc…