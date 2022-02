Bordeaux Mercato : Les Girondins prennent une décision incroyable !

Publié par ALEXIS le 07 février 2022 à 12:45

Les Girondins de Bordeaux ont été étrillés par le Stade de Reims (5-0), dimanche. Une lourde défaite qui aurait scellé le sort de Vladimir Petkovic.

Bordeaux a pris la décision de se séparer de Vladimir Petkovic

Les Girondins ont chuté de deux places (de la 17e à la 19e place) au classement de la Ligue 1 suite à sa cinglante défaite face au Stade de Reims (5-0). Cette défaite, la 11e de l’équipe de Vladimir Petkovic cette saison en championnat, semble avoir sceller son sort. Vraisemblablement, il devrait plus être sur le banc de touche des Girondins lors de la 24e journée et le match contre le RC Lens, le dimanche 13 février, malgré sa déclaration sur Prime Video dans laquelle il soutient qu’il ne démissionnera pas.

« La direction des Girondins de Bordeaux a, sauf retournement de situation, pris la décision de se séparer de Vladimir Petkovic, après la nouvelle claque encaissée à Reims », a annoncé RMC Sport. La source a insisté en affirmant que le sort de l’entraîneur du FCGB « est même déjà scellé ». Et pour cause, « la direction a très mal vécu le naufrage à Reims (5-0), malgré un mercato hivernal ambitieux et plutôt réussi sur le papier ».

Rappelons que Bordeaux s’est renforcé en janvier, en recrutant Josuha Guilavogui (milieu défensif), Anel Ahmedhodzic (arrière central), Danylo Ignatenko (milieu de terrain) et Marcelo Guedes (défenseur central). Les deux premiers étaient titulaires à Reims, alors que le troisième est entré en jeu à la 63e avant son exclusion 10 minutes plus tard.

Le coach des Girondins a signé son départ contre Reims

Il faut noter que cela fait plusieurs semaines que Vladimir Petkovic est menacé de limogeage. Son équipe est la pire défense de Ligue 1, avec 58 buts concédés en 23 matches, soit une moyenne de 2,5 buts pris par match. Et pour Gold FM, le choix tactique de l'entraîneur naturalisé suisse, contre le SDR est mis en cause. « En faisant tout ça, Petkovic a signé sa lettre de démission pendant le match […], car ce n’est plus possible », a annoncé le média. Tout en glissant : « Si son délire c’est d’attendre qu’on lui paye ses indemnités de licenciement, il y a aussi un manque. Tu as aussi une autre solution, tu le mets à la cave comme pour les autres. On l’a fait pour les joueurs, on peut le faire pour le coach. »