OL Mercato : Rudi Garcia se rapproche d'un retour en Ligue 1

Publié par Thomas le 07 février 2022 à 14:15

Figure marquante de la Ligue 1 après des passages au LOSC, l' OL et l' OM, Rudi Garcia serait proche de reprendre du service dans le championnat de France.

OL Mercato : Garcia dans les plans des Girondins

Après une énième débâcle en championnat contre un concurrent au maintien, les Girondins de Bordeaux songent très sérieusement à évincer leur entraîneur suisse, Vladimir Petkovic. Arrivé cet été pour reprendre un effectif agonisant, l’ancien coach de la sélection helvétique semble avoir atteint le point de non-retour avec sa direction qui lui cherche un successeur. Avec le mercato ambitieux entrepris par les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez attendait beaucoup du rendement de Petkovic, mais la gifle reçue contre le Stade de Reims ce week-end (défaite 5-0) aurait scellé son sort selon plusieurs médias.

À en croire Foot Mercato ce lundi, Gérard Lopez aurait même déjà dressé la short-list des remplaçants de Petkovic. Le président hispano-luxembourgeois du FCGB a acté dans son esprit le départ de l’ancien coach de la Lazio et chercherait un profil francophone pour le remplacer. D’après la source, le board Marine et Blanc aurait ciblé Rudi Garcia pour une arrivée cet hiver en Gironde. L’ancien coach de l’ OL, aujourd’hui consultant pour la chaîne Canal +, fait partie des favoris pour reprendre les Girondins de Bordeaux, lui qui se trouve libre de tout contrat depuis son départ de la cité rhodanienne cet été.

Doté d’une belle cote en Europe, malgré des passages mouvementés à l'OM et l'OL, le technicien de 57 ans avait été approché ces derniers mois par l’AS Monaco et même Manchester United lors de l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer.

Plusieurs candidats évoqués

En plus de Garcia, Bordeaux penserait à David Guion, ancien entraîneur du Stade de Reims, qui avait été approché en décembre pour succéder à Claude Puel à l’AS Saint-Etienne. Le nom de Joao Sacramento, ancien adjoint de José Mourinho et Christophe Galtier, tourne également autour du Matmut Atlantique, tout comme Lucien Favre, lui aussi sans club depuis 2020. En ce qui concerne Garcia, le deal pourrait coincer aux vues de la situation sportive et économique du club. L’ancien entraîneur de l'AS Roma avait récemment indiqué vouloir prendre en main un club de Ligue des Champions, bien loin de la situation actuelle des Girondins de Bordeaux.