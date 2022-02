Bordeaux Mercato : Les Girondins tiennent la réponse de Rudi Garcia

Publié par ALEXIS le 07 février 2022 à 20:45

Annoncé parmi les cibles de Bordeaux pour remplacer Vladimir Petkovic, mis à pied, Rudi Garcia ne serait pas intéressé par les Girondins.

Bordeaux : La piste Rudi Garcia se referme

Les informations qui ont circulé juste après la lourde défaite de Bordeaux à Reims (5-0) et la mise à l'écart de Vladimir Petkovic à Bordeaux, ont fait écho d’une possible arrivée de Rudi Garcia sur le banc de touche des Girondins. D’autres pistes menant vers Laurent Batlles (limogé de l’ES Troyes AC fin décembre) ou encore celle conduisant à David Guion (viré de Reims en mai dernier) sont évoquées. Mais selon les informations de RMC Sport, l’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL « ne sera pas le futur coach des Bordelais ».

La source croit savoir que Rudi Garcia était l’une des pistes prioritaires du président Gérard Lopez, mais elle « est écartée » aussitôt. La radio note également savoir que « Laurent Batlles n'a pas été contacté par la direction bordelaise, tout comme Joao Sacramento ». Ce dernier est un ancien adjoint de Jose Mourinho à Tottenham et l'AS Roma, aussi passé par le LOSC et l’AS Monaco.

L'ex-coach de l'OL vise un club qui joue la Ligue de Champions

Le quotidien régional Sud-Ouest aussi confirme la tendance en indiquant qu'il n'y a pas de contact entre le club au scapulaire et Rudi Garcia. Par conséquent, « le nouvel entraîneur de Bordeaux ne sera pas ce dernier » à en croire le journal régional. Libre de tout engagement depuis son départ de l’Olympique Lyonnais en mai 2021, le technicien de bientôt 58 ans veut diriger un club qui joue l’Europe ou sur le point de se qualifier pour la Ligue des Champions selon le média.

En attendant donc de connaitre le nouveau coach du FCGB, le club se prépare pour affronter le RC Lens, le dimanche 13 février. Et lors de l'entraînement prévu mardi après-midi, le groupe bordelais devrait être dirigé par l’équipe technique composée de Jaroslav Plasil, André Monteiro, Grégory Coupet et Antonio Calado, en attendant le choix du successeur de Vladimir Petkovic, selon la source.