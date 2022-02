Real Madrid Mercato : Pérez proche d'une belle signature au milieu

Publié par Thomas G. le 08 février 2022 à 18:55

Une légende du Real Madrid va prolonger son contrat dans les prochains jours. L'international croate Luka Modric va signer jusqu’en 2023.

Le milieu croate de 36 ans devrait, sauf retournement de dernière minute, prolonger son contrat avec le Real Madrid. Toujours aussi étincelant, le natif de Zadar est encore indispensable aux yeux de Carlo Ancelotti. Le Ballon d’Or 2018 est toujours un titulaire indiscutable chez les Merengues. Le trio qu’il forme avec Casemiro et Toni Kroos continue d’être l’un des meilleurs d’Europe.

Si l'on veut résumer le passage de Luka Modric au Real, c’est plutôt simple, il a tout gagné. Il a écrit les plus belles pages de l'histoire du club madrilène, d’où son statut de légende vivante du club. Depuis qu'il porte les couleurs Merengues, Modric a remporté 4 Ligues des Champions, 2 Liga, 1 Coupe du Roi, 3 Supercoupe d’Europe, 4 Supercoupe d’Espagne et 4 titres de champion du monde des clubs. Un palmarès titanesque qui montre à quel point il est important dans l'histoire du club.

Selon Fabrizio Romano, ce n'est qu'une question de temps avant la prolongation de Modric qui devrait prolonger d'un an plus une année en option.

Les Madrilènes rassurés

C’est une très bonne nouvelle pour les Madrilènes qui vont donc commencer les grosses échéances à venir dans un climat plus sein. Après l’élimination du Real en Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao, quelques tensions étaient apparues dans le vestiaire. Néanmoins, la prolongation de l'un des cadres du vestiaire devrait ramener de l’ordre. D’autant plus que le Real Madrid a globalement de bons résultats depuis le retour de Carlo Ancelotti. Les Madrilènes ont fini premier en phase de poules de Ligue des Champions et sont premiers de Liga avec 6 points d’avance.

Le technicien italien a su trouver le remède pour guérir un Real malade, qui sortait d’une saison blanche mais surtout orphelin de Raphaël Varane parti à Manchester United et de leur capitaine Sergio Ramos qui a pris la direction du Paris Saint-Germain.

Justement, le PSG est le prochain grand rendez-vous pour Luka Modric et ses coéquipiers. Les Madrilènes ont pour objectif d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions et pourquoi pas remporter le trophée pour la 14e fois, pour cela, il faudra écarter le PSG dans un premier temps.