PSG Mercato : Une énorme surprise confirmée pour l’après-Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 14:28

Le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich pourrait être décisif pour l’avenir de Christophe Galtier. Si bien que le PSG sonde déjà le marché des entraîneurs.

Nommé en juillet en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait ne pas faire de vieux os sur le banc du Paris Saint-Germain. Fragilisé par un début d’année 2023, l’ancien coach de l’OGC Nice serait déjà dans le collimateur des décideurs qataris du club de la capitale française. D’ailleurs, Luis Campos aurait d’ores et déjà noué le contact avec José Mourinho pour prendre la température du côté de l’AS Rome. Alors que les noms de Thomas Tuchel et Thiago Motta sont également évoqués, les dirigeants parisiens pourraient finalement opter pour un choix tout à fait surprenant pour l’éventuelle succession de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Steven Gerrard à la place de Christophe Galtier ?

Et si Steven Gerrard devenait le nouveau coach du Paris Saint-Germain dans les semaines à venir ? Après avoir essuyé un échec en Premier League à Aston Villa, l’ancien manager des Glasgow Rangers serait dans le viseur du Paris SG pour remplacer éventuellement Christophe Galtier. D’après les renseignements recueillis par le Scottish Express, l’ancien emblématique milieu de terrain de Liverpool fait effectivement partie des plans de Nasser Al-Khelaïfi et pourrait être un excellent choix pour les Rouge et Bleu.

« Je suis à peu près sûr que Steven est prêt à craquer à nouveau. Je pense qu’il est assez fort mentalement pour démarrer un nouveau projet. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain ? Ils ont parlé de lui. Je suis sûr qu’il pourra bientôt trouver un bon travail, que ce soit en Premier League ou à l’étranger », a expliqué Grégory Vignal, ancien joueur des Rangers. Le Paris SG pourrait donc réserver une grosse surprise à ses supporters en cas de départ de Galtier.