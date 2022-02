ASSE : Encore deux renforts pour Pascal Dupraz à Sainté

Publié par Ange A. le 10 février 2022 à 08:05

Lanterne rouge du championnat, l’ ASSE a récupéré deux nouveaux éléments. Une bonne nouvelle avant son déplacement à Clermont.

Encore des renforts pour l’ ASSE

Bien qu’éliminé de la Coupe de France, l’AS Saint-Étienne vient d’enchaîner deux victoires de rang en Ligue 1. L’ ASSE reste notamment sur un succès renversant contre le Montpellier Hérault (3-1) lors de la dernière journée. Les Verts vont tenter de confirmer leur bonne passe actuelle dimanche lors d’un déplacement sur la pelouse du Clermont Foot. Les nouvelles sont bonnes pour Pascal Dupraz avant ce « petit » derby. L’entraîneur stéphanois a enregistré le retour de deux autres internationaux africains. Le coach stéphanois peut compter depuis quelques jours sur Denis Bouanga, Saidou Sow et Wahbi Khazri éliminés de la CAN 2021 que vient de remporter le Sénégal. Le coach de Saint-Étienne récupère les Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neyou.

Harold Moukoudi et Yvan Neyou de retour de la CAN 2021

Les dernières images publiées par l’AS Saint-Étienne sur ses réseaux sociaux attestent du retour des deux Lions indomptables. Harold Moukoudi et Yvan Neyou n’ont pas repris directement l’entraînement collectif avec le reste du groupe. Le défenseur central et le milieu ont effectué un travail de remise en route progressive. Reste maintenant à savoir s’ils seront en jambes pour le déplacement à Clermont. Moukoudi et Neyou ont terminé à la troisième place lors de la compétition qu’arbitrait leur pays. Le Cameroun avait été éliminé aux tirs au but par l’Égypte en demi-finale. Leur retour survient quelques jours après celui de Miguel Trauco. Le latéral péruvien a pris part aux éliminatoires pour le Mondial 2022 lors de la dernière fenêtre internationale.