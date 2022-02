Juventus Mercato : La Juve veut chiper un titulaire du Milan AC

Publié par Thomas G. le 10 février 2022 à 12:23

La Juventus reprend des couleurs. Après l'arrivée de Dusan Vlahovic, les Turinois veulent s'attacher les services d'un cadre de l'AC Milan.

Juventus Mercato : Les Bianconeri ciblent Franck Kessié

La Vieille Dame veut jouer un mauvais tour à l’un de ses concurrents, en chipant un titulaire du Milan AC. Selon Nicolo Schira, la Juventus réfléchit à se positionner sur le dossier Franck Kessié. Le milieu international ivoirien de 24 ans est en fin de contrat en juin avec Milan, il a refusé toutes les offres de prolongations formulées par Paolo Maldini. Franck Kessié était courtisé par le PSG et le Barça qui ont abandonné le dossier, car l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame souhaite rester en Italie. Une opportunité formidable pour la Juve qui a vu partir Rodrigo Bentancur à Tottenham. De plus, une arrivée de Franck Kessié permettrait de pallier le probable départ d’Arthur.

Le retour de la Juventus

Les Bianconeri ont vécu des moments difficiles en début de saison, mais le climat semble être revenu au beau fixe. Après le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus avait accusé le coup en s’inclinant à plusieurs reprises en championnat. La Vieille Dame était distancé par ses concurrents au titre et distancés dans la course à la Ligue des Champions. Mais les coéquipiers de Paulo Dybala ont repris leur marche en avant. Les Bianconeri ont recommencé à enchaîner les victoires ce qu’il a leur a permis de se relancer dans la course à la Ligue des Champions. De plus, la Vielle Dame s’est renforcé durant le mercato hivernal pour avoir une équipe en adéquation avec leur objectif. La Juventus s’est attaché les services de Denis Zakaria et de Dusan Vlahovic en provenance de l’ennemi de la Fiorentina pour 75 millions d’euros. Le club a mis les moyens pour accomplir les objectifs du club.

La Juventus souhaite remporter la Coupe d’Italie, finir le plus haut possible en Serie A et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Premier rendez-vous ce soir pour un quart de finale de Coupe d’Italie face à Sassuolo. Ensuite, samedi, la Juventus se déplace à Bergame pour un choc face à l’Atalanta, un match décisif pour une éventuelle qualification en Ligue des Champions. Enfin, les Bianconeri joueront leur 8e de finale de Ligue des Champions contre Villarreal.