Stade Rennais Mercato : Annonce d’un crack du SRFC sur son avenir

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 00:53

Après 5 saisons au Stade Rennais, Hamari Traoré va-t-il aller voir ailleurs à l’été ? Le capitaine a répondu à la question dans Ouest-France.

Stade Rennais : Hamari Traoré, toujours pas de proposition pour prolonger

En fin de contrat au Stade Rennais le 30 juin 2023, Hamari Traoré a fait le point sur son avenir, dans des propos confiés au quotidien régional. Il ne cache pas son envie de poursuivre l’aventure à Rennes. « Si je dois continuer au Stade Rennais, je continuerai. Je ne me pose pas la question. J’essaie de rester moi-même », a-t-il déclaré dans le journal. Selon le joueur de 30 ans, « pour l’instant, il n’y a rien » parlant des négociations avec le board du SRFC. « Je n’ai pas discuté avec la direction. Je ne me pose pas la question. On verra tout ça en fin de saison », a-t-il lâché, ensuite.

Alors qu’il est dans sa 5e saison consécutive en Bretagne, Hamari Traoré se dit un peu surpris par sa longévité sous le maillot des Rouge et Noir. « Je n’avais pas prévu de faire autant de temps au Stade Rennais ! Et je suis très heureux d’être ici », a-t-il déclaré.

Retour de la CAN et derby gagné contre Brest

International malien (36 sélections, 1 but marqué), le milieu de terrain des Rennais a pris part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) remportée par le Sénégal de Sadio Mané aux dépens de l’Égypte de Mohamed Salah, au Cameroun. Il avait disputé 3 des 4 matchs en entier et était évidemment capitaine. Rentré à Rennes après l’élimination des Aigles du Mali par la Guinée-Équatoriale, aux tirs au but en 8e de finale, Hamari Traoré a retrouvé sa place de titulaire dans l’entrejeu de l’équipe de Bruno Genesio, mais aussi son brassard de capitaine lors du derby entre le Stade Rennais et le Stade Brestois (2-0). Ce vendredi (21h), le N°27 des Dogues et ses coéquipiers affrontent le PSG, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, au Parc des Princes à Paris.