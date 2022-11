OM Mercato : Pablo Longoria tient déjà le successeur de Gerson !

Publié par JEAN-LUC D le 01 novembre 2022 à 06:11

Mécontent de sa situation avec Igor Tudor, le Brésilien Gerson veut quitter l’OM cet hiver. Pablo Longoria aurait même déjà ciblé son éventuel successeur.

OM Mercato : Gerson et Marseille, déjà l’heure du divorce ?

Confiné sur le banc des remplaçants lors des quatre derniers matches de l'Olympique de Marseille face au Sporting Portugal en Ligue des Champions puis lors des chocs de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, le RC Lens et Strasbourg, Gerson ne semble plus faire partie des plans du nouvel entraîneur de l’OM, Igor Tudor. Et la situation commence sérieusement à agacer l’international brésilien et son clan. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, Marcao, le père et agent de Gerson, n’a pas caché la frustration de son fils.

« Je vais essayer d’être pondéré, mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes, car cet entraîneur (Igor Tudor, NDLR) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer », a expliqué Marcao avant d’évoquer un départ durant l’hiver.

« On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés (…) Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! », a ajouté le représentant de l’ancien milieu offensif de l’AS Rome.

Pas forcément opposé à un transfert du compatriote de Neymar, l’OM travaillerait déjà sur sa succession.

Mercato OM : Jhon Duran pour oublier Gerson à Marseille ?

En effet, d’après les informations divulguées ces dernières heures par le média Todofichajes, l’Olympique de Marseille a rejoint la longue liste des prétendants de Jhon Duran, l’attaquant de 18 ans des Chicago Fire. Avec 8 buts et 6 passes décisives en 27 matches, le jeune international colombien brille en MLS cette saison. Sous contrat jusqu’en décembre 2024, Jhon Duran peut changer d’air dès cet hiver si un club consent à payer 11 millions d’euros.

Toutefois, l’affaire s’annonce très compliquée pour l’Olympique de Marseille puisque Liverpool, Chelsea, Manchester United et l’Atlético Madrid seraient sur les rangs pour le récupérer en janvier. Les Colchoneros auraient d’ailleurs entamé des discussions avec son entourage pour évoquer un éventuel transfert en Espagne durant l’hiver.

Pablo Longoria et l’OM sont donc prévenus.