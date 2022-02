FC Nantes : CDF, Kombouaré tire les leçons de la qualification

Publié par Ange A. le 11 février 2022 à 03:13

Antoine Kombouaré a livré son analyse après la qualification du FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France aux dépens de Bastia.

Coupe de France : Tombeur de Bastia, le FC Nantes retrouve la demi-finale

Après son faux pas à Strasbourg en championnat, le FC Nantes a renoué avec la victoire ce jeudi. Un précieux succès pour Nantes contre le SC Bastia. Il permet en effet au FCN de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de France. Un stade que les Canaris n’avaient plus atteint depuis 2019. Le club des bords de l’Erdre s’en est remis à Ludovic Blas et Randal Kolo Muani pour écarter les Corses. Le milieu offensif nantais a lancé les siens sur penalty dès la 3e minute. Le longiligne avant-centre a fait le break dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Les hommes d’Antoine Kombouaré défieront l’AS Monaco le 2 mars prochain pour une place en finale. Avant de se projeter sur ce choc, l’entraîneur nantais a savouré cette prouesse des Canaris.

L’immense fierté d’Antoine Kombouaré après Bastia

L’entraîneur du FC Nantes a notamment exprimé sa satisfaction après cette qualification. S’il reconnaît un passage à vide après l’ouverture du score, le technicien est reconnaissant envers le public et Rémy Descamps, son portier du soir. « C’est une immense fierté car aujourd’hui on est qualifiés pour les demies […] Mais il faut reconnaître qu’après ce premier but, on a été mauvais. Rémy Descamps [le gardien] a été très bon, pour ne pas dire héroïque. Il a gagné la confiance de ses partenaires. C’est un miracle qu’on ne prenne pas de but. En revanche, en deuxième période, on a repris le dessus. On a fait une très grande deuxième période », a confié le coach du FCN selon les propos relayés par Ouest France. Lequel affiche un objectif clair pour la suite de la compétition. « Maintenant qu’on est en demi-finale, on pense au Stade de France », a-t-il ajouté.