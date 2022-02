OM : Les mots de Sampaoli après l'élimination de Marseille

Publié par Ange A. le 10 février 2022 à 05:35

Jorge Sampaoli s’est expliqué sur ses choix après la lourde défaite de l’ OM mercredi en Coupe de France sur la pelouse de l’OGC Nice.

L’ OM victime d’une remontada contre Nice

Fin de l’aventure pour l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Mercredi, l’ OM a échoué aux portes des demi-finales contre l’OGC Nice. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont inclinés sur le score de quatre buts à un sur la pelouse de l’Allianz Riveira. Fort de son large succès contre Angers lors de la dernière journée, Marseille a réalisé une belle entame de match. Laquelle a abouti à un but contre son camp de Melvin Bard au bout de 3 minutes de jeu.

Mais après cette ouverture du score fortuite, le club phocéen n’a pas résisté aux assauts des poulains de Christophe Galtier. Lesquels ont recollé au score à la 10e minute grâce à Amine Gouiri. Justin Kluivert a permis aux Aiglons de rentrer à la mi-temps avec un but d’avance. Le Néerlandais a remis ça au retour des vestiaires avant qu’Andy Delort n’aggrave la marque peu après l’heure de jeu.

Jorge Sampaoli assume après la débâcle de Marseille à Nice

Après la rencontre, Jorge Sampaoli a livré son analyse. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille déplore le manque de contrôle de ses poulains après l’ouverture du score. « Ce but aurait dû nous permettre de contrôler le jeu. Malheureusement cela n’a pas été le cas, nous n’avons pas réussi à résister au pressing niçois qui était très important. On a eu quand même quelques opportunités et on ne les a pas saisies », a d’abord indiqué l’Argentin avant de justifier ses choix et les remplacements opérés à la mi-temps. Contre Nice, il a notamment aligné William Saliba comme latéral droit. Le coach marseillais assure que le repositionnement de Saliba « était le meilleur choix » avec « notamment Gouiri qui vient souvent de ce côté-là ». « J’ai effectué des changements à la mi-temps parce qu’on perdait. Si le score avait été de 2-2, je n’aurais certainement pas pris les mêmes décisions », a ajouté le coach de l’ OM.