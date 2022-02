PSG-Real Madrid : Benzema, la décision d’Ancelotti est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2022 à 14:23

À quelques jours du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG, le Real Madrid se pose toujours des questions pour Karim Benzema.

Benzema a mis les bouchées doubles avant le PSG

Karim Benzema sera-t-il prêt à temps pour le choc de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ? Touché à la cuisse gauche depuis le match nul contre Elche fin janvier (2-2), l’attaquant de 34 ans multiplie les efforts pour faire partie du groupe de Carlo Ancelotti, mardi soir, face aux hommes de Mauricio Pochettino, à l’occasion de la manche aller des 8es de finale de la Ligue des Champions.

L’international français ne compte pas rater ce rendez-vous européen. Et les dernières informations en provenance de Madrid seraient plutôt rassurantes. D’après Sergio Quirante, Benzema met les bouchées doubles à Valdebebas pour ne pas rater le match contre les Parisiens. Ce vendredi matin, l’ancien avant-centre de l’OL était même présent au centre d’entraînement alors que la séance collective du jour est prévue pour 16 h.

Selon le journaliste de Onda Cero, le natif de Lyon sera présent mardi à Paris avec ses partenaires pour affronter les Rouge et Bleu. « Il fait tout pour être là. Il y a désormais plus d’optimisme au Real Madrid sur sa présence à Paris mardi soir », assure l’Insider Tomas Gonzalez. Et ça se précise de plus en plus pour KB9.

Karim Benzema présent pour PSG-Real ?

Annoncé incertain pour le choc contre le Paris Saint-Germain, Karim Benzema pourrait finalement fouler la pelouse du Parc des Princes, mardi soir. Ces dernières heures, le média espagnol ABC annonçait que le staff madrilène avait pris la décision de se passer de son meilleur atout offensif face à Villarreal ce week-end.

Mieux, le joueur lui-même serait prêt à jouer contre la bande à Kylian Mbappé sans aucun match dans les jambes depuis deux semaines. Concernant le staff managérial, Carlo Ancelotti serait prêt à faire jouer son numéro 9 pendant une heure au Parc des Princes. Une tendance confirmée par le média espagnol Golazo, qui assure que Karim Benzema devrait bel et bien être disponible pour l’affiche contre le Paris SG.