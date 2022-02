OM Mercato : La mise au point d’un cadre sur son avenir à Marseille

Publié par Timothée Jean le 11 février 2022 à 20:53

Depuis plusieurs saisons, la rumeur enfle autour d'un potentiel départ de Duje Caleta-Car de l' OM. Le défenseur croate s’est exprimé sur sa situation.

OM Mercato : Les vérités de Duje Caleta-Car sur son avenir

Annoncé sur le départ à chaque mercato, en raison de sa grosse valeur marchande qui permettrait à l’ OM de renflouer ses caisses, Duje Caleta-Car est toujours à Marseille. Mais pour combien de temps ? De retour dans les plans de Jorge Sampaoli, ces dernières semaines, le défenseur croate conserve une belle cote sur le marché des transferts. Il est régulièrement annoncé vers un transfert en Premier League, où West Ham, Newcastle ou encore Wolverhampton voudraient l’attirer.

Ces derniers mois, des recruteurs britanniques auraient même approché la direction de l’ OM pour connaître la disponibilité et le prix du joueur de 25 ans en vue d’un possible transfert. Sauf que Duje Caleta-Car ne semble pas vouloir quitter l’ OM, où il est heureux. Présent en conférence de presse avant le match contre le FC Metz, le défenseur central a expliqué qu’il est concentré sur son aventure à Marseille où son contrat expire en juin 2023.

« Il peut y avoir des propositions, mais il faut un accord entre les trois parties, le club acheteur, le club vendeur et moi. Pour l'instant, l'été, c'est loin. J'ai encore un an et demi de contrat. On verra, je tente de ne pas y penser pour me concentrer sur le terrain », a-t-il déclaré. Pour autant, son avenir reste toujours incertain à l’ Olympique de Marseille.

Duje Caleta-Car s’agace des rumeurs sur son avenir

L’ OM a enrôlé deux nouveaux renforts - Sead Kolasinac et Cédric Bakambu - en plus de Samuel Gigot, qui débarquera à Marseille l'été prochain. Après un tel recrutement, l’ OM sera probablement contraint de vendre au moins un défenseur central au prochain mercato. Dans ce cas de figure, Duje Caleta-Car ressemble à la victime idéale. Sera-t-il vendu l’été prochain ?

Relancé sur cette question, le Croate est apparu un peu plus remonté. « Honnêtement, ça me fatigue un peu d'en parler tout le temps », a-t-il lancé. Pleinement focalisé sur la saison de l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car aimerait donc que cette agitation autour de son avenir s'arrête. Sauf qu’il n’est pas certain que son vœu soit exaucé.