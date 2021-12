Mercato OM : Caleta-Car, une condition fixée à Newcastle !

Publié par Timothée Jean le 31 décembre 2021 à 01:00

Duje Caleta-Car transféré à Newcastle ? Selon les informations de L’Équipe, l’ OM est prêt à céder son défenseur croate à une condition.

Mercato OM : Duje Caleta-Car vendu cet hiver ?

Peu utilisé en début de saison par l’entraîneur Jorge Sampaoli, Duje Caleta-Car retrouve désormais des couleurs à l’ Olympique de Marseille. Le défenseur central a enchaîné de belles prestations lors des derniers matchs de l’ OM, comptabilisant au total 11 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Cependant, l’nternational croate n’est pas certain de finir l’hiver à l’ Olympique de Marseille. Et pour cause, le joueur de 25 ans conserve une belle cote en Premier League.

Outre West Ham et Wolverhampton, Newcastle United serait très intéressé par la possibilité de le recruter dès cet hiver. Et en face, on ne ferme pas vraiment la porte à un départ. Dans le dur financièrement, la direction de l’ OM compte réaliser quelques ventes cet hiver afin de renflouer les caisses du club. Comme l’a récemment indiqué le président Pablo Longoria, l’ OM a besoin de vendre avant de recruter. Et Duje Caleta-Car est régulièrement cité par les potentiels départs.

Newcastle connaît le prix de Duje Caleta-Car

D’ailleurs, selon les informations de L’Equipe, la direction de l’ Olympique de Marseille a fixé le prix de son défenseur croate à 12 millions d’euros. Un montant que les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle United sont capables de mettre sur la table des négociations dès cet hiver. Mais reste à savoir si les Magpies passeront à l’offensive dans ce dossier.

Quoi qu’il en soit, Duje Caleta-Car ne devrait pas être le seul à faire ses valises de l’ OM durant ce mercato hivernal puisque Luis Henrique, Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez ou encore Boubacar Kamara risquent aussi d'être vendus pour encaisser de belles liquidités et frapper fort sur le mercato.