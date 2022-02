Angers SCO : Une bonne nouvelle tombe au SCO avant le RCSA

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 19:23

Angers SCO joue un gros match contre le RC Strasbourg, dimanche, en Ligue 1. Mais Gérald Baticle peut compter sur le retour de quatre de ses joueurs.

Angers SCO : Baticle récupère quatre joueurs avant Strasbourg

L'Angers SCO sera face au RC Strasbourg lors de la 24e journée du championnat, dimanche (15h) au stade Raymond Kopa. Si le club d’Anjou est encore dans la deuxième moitié du classement (11e), celui d’Alsace se porte bien et pointe à la 4e place juste au pied du podium de la Ligue 1. Vu le rang actuel des deux clubs, le Racing Club part également favori dans cette confrontation face au SCO.

Néanmoins, Gérald Baticle a annoncé une bonne nouvelle, 48 heures avant le match. Il se réjouit du retour des joueurs de son équipe ayant participé à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). « Tout l'effectif est présent. Cette semaine, il y a eu le retour des joueurs ayant participé à la CAN et de deux retours de blessures. Ça étoffe le groupe en quantité comme en qualité. C’est agréable », a noté le coach des Scoïstes.

En effet, il s’agit du défenseur central Enzo Ebosse et de l’attaquant Stéphane Bahoken. Ils retrouvent leurs coéquipiers d' Angers SCO maintenant, car ils sont allés jusqu’en demi-finale avec la sélection du Cameroun et ont disputé un dernier pour la 3e place contre le Burkina après leur élimination par l’Egypte. Des blessés sont de retour, Marin Jakolis (ailier gauche) est en reprise et concernant Mohamed Ali-Cho (avant-centre), sa rééducation a pris fin. Ils sont donc disponibles.

La consigne ferme du coach du SCO contre le RCSA

Pour faire déjouer la surprenante équipe du RCSA, l’entraîneur du SCO compte sur tout son effectif. Il a ainsi invité tous les joueurs à se sentir concernés, à rester concentrés et prêts pour parer à toute éventualité. « Ce que je demande aux joueurs, c'est d'avoir une forte capacité d'adaptation : blessures, Covid, faits de jeu... On doit se préparer à toutes les situations. Une saison, ce n'est pas que 11 joueurs, c'est tout un groupe », a-t-il demandé pour finir.