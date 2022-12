Angers SCO Mercato : Le SCO tient son nouvel entraineur

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 01:33

Désigné pour assurer l’intérim au poste d’entraineur d’ Angers SCO, Abdel Bouhazama est parti pour rester jusqu’à la fin de la saison.

Angers SCO a écarté Gérald Baticle de la tête de son équipe professionnelle, le 24 novembre dernier. « Angers SCO annonce la mise à pied à titre conservatoire, à compter de ce jour, de Gérald Baticle, entraineur principal du groupe professionnel », avait communiqué le club de Maine-et-Loire. L’entraineur de 53 ans paye ainsi cash les mauvais résultats du SCO. Actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, l’équipe de Gérald Baticle était sur une série de 7 défaites consécutives avant la trêve de la Coupe du monde 2022. Elle compte seulement 8 points et a concédé 34 buts en 15 journées de championnat.

En attendant de trouver un accord avec le technicien français en vue de la résiliation officielle de son contrat, Angers SCO a nommé Abdel Bouhazama comme « entraineur intérimaire, jusqu'à nouvel ordre ». C’est ce denier qui dirige la préparation hivernale depuis la mise à l’écart Gérald Baticle, qui était en poste depuis l'été 2021. Mais le directeur du centre de formation du Sporting Club de l’Ouest pourrait bien être confirmé comme entraineur principal jusqu’à la fin de la saison.

Angers SCO Mercato : Abdel Bouhazama devrait être confirmé au poste d'entraineur

Selon les informations de L’Équipe, « Abdel Bouhazama s'installe, au point de postuler pour prendre les rênes d' Angers SCO sur le long terme ». « Les indices concordent. D'abord parce que le SCO est de nouveau soumis à une restriction budgétaire. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) lui a indiqué, fin novembre, un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transferts pour le prochain mercato. Et Bouhazama représenterait un choix peu onéreux », a justifié le quotidien sportif.

Le concerné avait pris la parole pour clarifier sa situation, après la défaite des Angevins contre Niort (Ligue 2) en amical, mercredi (1-0). « Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a envie d'arrêter ? Bien au contraire. Si on me dit de continuer, je continue. Si c'est moi le 28 (décembre, ndlr), tant mieux, si ce n'est pas moi, tant pis. Franchement, je ne me projette pas. » Pour rappel, Angers SCO se déplace à Ajaccio, le 28 décembre, lors de la 16e journée de Ligue 1. Un match test pour Abdel Bouhazama.