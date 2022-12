Angers SCO Mercato : Pourquoi Gérald Baticle est-il limogé du SCO ?

Publié par Enzo Vidy le 22 décembre 2022 à 18:00

Après une réunion entre Gérald Baticle et le président d'Angers SCO a rendu son verdict pour l'avenir de son ancien entraîneur.

Lanterne rouge du championnat à l'issue de la première partie de saison, Gérald Baticle a rapidement été démis de ses fonctions au début de la trêve le 24 novembre dernier. Pour autant, son avenir n'était pas encore définitivement acté au sein d'Angers SCO. Il y a quelques jours, à l'issue d'un entretien entre l'ancien entraîneur angevin et le président du SCO, Saïd Chabane, le directeur de la communication du club laissait le flou concernant le futur de Gérald Baticle à Angers SCO. "Aucune décision définitive n'a été prise au sujet de Gérald Baticle. Le président s'accorde quelques jours de réflexion avant de prendre sa décision."

Si une réintégration de Gérald Baticle sur le banc du SCO était possible, le club a rendu son verdict définitif ce jeudi dans un communiqué officiel. "La direction d'Angers SCO a notifié à Gérald Baticle qu'elle avait pris la décision de procéder à son licenciement. Cette mesure prend effet à partir de ce 22 décembre 2022."​

Angers SCO Mercato : Des résultats trop décevants pour Gérald Baticle

Le 30 septembre dernier, à quelques minutes du match face à l'OM, Saïd Chabane était invité au micro d'Amazon Prime sur le bord de la pelouse, où il a réitéré sa confiance envers Gérald Baticle malgré des résultats qui devenaient très inquiétants à ce moment de la saison. 90 minutes plus tard, le SCO s'incline 3-0 dans un match catastrophique, qui marque le début d'une véritable descente aux enfers. Les six matchs suivants, les joueurs d'Angers SCO s'inclinent à 6 reprises en concédant un total de 13 buts. Pire encore, l'équipe angevine s'incline face à Strasbourg (2-3) et à Toulouse (3-2), deux équipes censées être à la portée du SCO.

Alors certes, le calendrier qui a suivi était loin d'être un cadeau pour Gérald Baticle et son équipe qui ont d'abord reçu le SRFC (1-2), avant d'aller à Monaco (2-0), pour ensuite recevoir le RC Lens (1-2) et finir à Lille (1-0), mais les Angevins n'ont rien montré dans le jeu. Dernier du championnat, avec la pire défense de l'hexagone, la situation devenait beaucoup trop alarmante pour Gérald Baticle, qui en a logiquement payé les frais. Désormais, c'est Abdel Bouhazama qui reprend l'intérim à la tête de l'équipe première pour aider les joueurs d'Angers SCO à relever la tête et aller chercher le maintien. Et ça commence dès mercredi prochain avec un déplacement à Ajaccio.