Barça Mercato : Umtiti reçoit un précieux conseil pour son avenir

Régulièrement présenté sur le départ, Samuel Umtiti n’a toujours pas bougé du FC Barcelone. Le défenseur français a reçu un conseil de la part de l’un de ses anciens coéquipiers pour son avenir.

Le sort semble s’acharner contre lui. Depuis le Mondial en Russie remporté par l’équipe de France, rien ne va plus pour Samuel Umtiti. Le défenseur central du FC Barcelone est régulièrement éloigné des terrains en raison de sa blessure au genou. Il passe plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses. Cette fragilité physique intrigue son ancien coéquipier, Sergi Darder.

Évoluant aujourd’hui à l’Espanyol Barcelone, le milieu de terrain espagnol connaît bien Samuel Umtiti pour l’avoir côtoyé durant une saison à l’Olympique Lyonnais (2015-2017). De ce fait, il s’inquiète pour son « ami ». « Il traverse une période difficile. Les gens voient le joueur qui a rencontré et eu des problèmes lors de ces deux dernières années, mais j'ai des amis à Barcelone et ils me disent qu'ils le voient s'entraîner et qu'il a retrouvé le niveau qu'il a connu avant ses blessures. Le problème, c'est que lorsque l'on te colle une étiquette, c'est difficile de la retirer », a-t-il déclaré dans une interview accordée à ESPN.

Face à cette situation, Sergi Darder a donc appelé Samuel Umtiti à quitter le Barça lors du prochain mercato. L’Espagnol est convaincu que c’est la meilleure option qui s’offre au défenseur barcelonais pour tenter de relancer sa carrière. « Pars, libère-toi de tout ça », a-t-il glissé. Reste à savoir si l’ancien Lyonnais suivra son conseil.

Samuel Umtiti pourrait partir libre du Barça

Rappelons que Samuel Umtiti a récemment prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2026. Il a même accepté de baisser son salaire pour permettre au club d’attirer de nouveaux renforts. Mais le défenseur tricolore aurait également négocié une clause spéciale dans son nouveau contrat avec le Barça. Selon la presse espagnole, l’ancien Lyonnais pourrait quitter la Catalogne gratuitement s’il le souhaite. Pour l’heure, le champion du monde en titre s’est blessé et manquera environ trois mois de compétition.