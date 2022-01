Barça Mercato : Umtiti, nouveau coup de théâtre à Barcelone !

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2022 à 18:24

Malgré sa récente prolongation, Samuel Umtiti n’est pas à l’abri d’un départ du Barça. Le défenseur tricolore se rapproche de Newcastle.

Barça Mercato : Samuel Umtiti sur le départ malgré sa prolongation

C’est une nouvelle qui a surpris bon nombre de supporters du FC Barcelone. Avec un temps de jeu de plus en plus réduit, Samuel Umtiti était poussé vers la porte de sortie du club catalan. Pourtant, le défenseur français, régulièrement blessé et en grande difficulté en Catalogne a décidé de prolonger son contrat au Barça jusqu’en juin 2026.

Dans le deal, Samuel Umtiti a accepté de baisser ses émoluments, permettant ainsi au FC Barcelone de valider le recrutement de Ferran Torres auprès de la Ligue espagnole. Malgré tout, le défenseur central n’est pas certain de passer l’hiver au Barça. Depuis plusieurs mois, le joueur de 28 ans est annoncé sur le départ. Et cette hypothèse se concrétise davantage.

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, Samuel Umtiti espèrequitter le Barça. L’ancien défenseur de l’ Olympique Lyonnais a compris qu’il sera difficile pour lui de retrouver une place de titulaire sous les ordres de Xavi Hernandez. Il souhaiterait alors rebondir sur de nouvelles terres dès cet hiver, assure la source. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Newcastle se positionne pour Samuel Umtiti

Samuel Umtiti conserve une belle cote sur le marché des transferts. Si des clubs français, tels que le Stade Rennais, l’OGC Nice, l’ OM ou encore l’AS Monaco étaient longtemps intéressés par sa situation, l’ancien lyonnais ne devrait pas faire son retour en Ligue 1 cet hiver, car le joueur de 28 ans se rapproche de la Premier League.

El Mundo explique que Newcastle United s’intéresse de près à son profil et serait prêt à sortir le chéquier pour son transfert. Après avoir tenté sa chance avec le LOSC en offrant 35 millions d'euros pour Sven Botman, le club britannique aurait désormais d’Umtiti sa « cible prioritaire ». L’idée des Magpies serait de le recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette option ne déplaît pas forcément au principal concerné et à sa direction.