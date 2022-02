OM Mercato : Les raisons de l’échec de Longoria pour ce buteur

Publié par Ange A. le 12 février 2022 à 05:35

Courtisé par l’ OM l’été dernier, Kévin Gameiro a fait un choix du cœur en retournant au RC Strasbourg. Il s’est confié sur son retour.

Pourquoi Kévin Gameiro a recalé l’ OM au mercato

S’il est enfin parvenu à recruter un nouvel attaquant en la personne de Cédric Bakambu, l’Olympique de Marseille a essuyé nombre de refus ces derniers mois. L’ OM s’est lancé à la quête d’un nouvel avant-centre l’été dernier suite aux départs de Benedetto et Germain. Le nom de Kévin Gameiro a notamment circulé à Marseille durant le mercato estival. En fin de contrat à Valence, l’attaquant de 34 ans présentait une situation avantageuse pour le club phocéen. Mais l’ancien parisien a opté pour un retour au RC Strasbourg, son club formateur. Il s’y est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2023. Interrogé par Pierre Ménès, le buteur tricolore (13 sélections/3 buts) a justifié ce choix.

« C’était une opportunité pour moi et le club. J’ai toujours dit que j’aimerais bien revenir dans ce stade car il m’a beaucoup marqué […] J’étais en fin de contrat à Valence, il y avait une opportunité pour le club de me faire venir. J’ai refusé quelques offres plus intéressantes que Strasbourg en terme de club et financièrement. Aujourd’hui, c’est un choix de ma part qui a été réfléchi. Je ne regrette pas du tout », a confié le joueur également passé par Lorient, Séville ou encore l’Atlético Madrid.

Un retour gagnant pour Gameiro à Strasbourg

Kévin Gameiro effectue un retour remarqué au RC Strasbourg. Avec huit buts et une passe décisive, il est le deuxième joueur le plus décisif de l’effectif de Julien Stéphan. Quatrième de Ligue 1, le club alsacien peut croire en ses chances de qualification pour une Coupe d’Europe. Le Racing dispose d’ailleurs de la deuxième meilleure attaque de l’élite derrière le Paris Saint-Germain. Gameiro et ses partenaires ont déjà fait trembler les filets adverses à 45 reprises.