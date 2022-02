Stade Rennais : Cette sortie accablante après la défaite du SRFC

Publié par Ange A. le 12 février 2022 à 08:40

Bruno Genesio a livré son analyse après la défaite du Stade Rennais vendredi contre le Paris Saint-Germain. Il en veut à ses joueurs.

Le PSG tient sa revanche contre le Stade Rennais

Vainqueur du Paris Saint-Germain (2-0) lors de leur dernière confrontation, le Stade Rennais espérait remettre ça ce vendredi. Le SRFC se déplaçait au Parc des Princes avec pour objectif d’obtenir un bon résultat contre le leader. Alors que Rennes pensait tenir tête à Paris, Kylian Mbappé a su garder son sang-froid pour offrir la victoire aux siens dans le temps additionnel.

Suite à cette contreperformance, le club breton cale à la 5e place. Le SRFC reste donc à la portée de ses poursuivants que sont Monaco, Montpellier et Lyon. Pour Bruno Genesio, ses hommes ont encore exposé leur point faible contre le Paris Saint-Germain. Chose qu’il déplore.

La raison de la défaite de Rennes selon Genesio

L’entraîneur du Stade Rennais estime que ses poulains ont une nouvelle fois manqué de maturité contre les Parisiens. « C’est surtout, encore une fois, un problème d’immaturité. On doit être capables, dans ces moments-là, de rappeler des joueurs, pour garder un équilibre, voire garder le ballon, ne pas prendre un risque inconsidéré à ce moment du match », regrette Bruno Genesio. Le coach du SRFC estime même que c’est un problème récurrent de son équipe cette saison. « Encore une fois, on est une équipe en apprentissage, mais on doit progresser plus vite, parce que ce n’est pas la première fois. Ça n’arrive qu’à nous, c’est vraiment rageant, ça doit nous faire grandir », lâche-t-il. Battu par Paris, Rennes concède sa cinquième défaite lors de ses sept derniers matchs de championnat. Les Rouge et noir vont tenter de réagir contre l’ESTAC Troyes lors de la prochaine journée.