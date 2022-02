ASSE : Le gros défi de Clermont Foot à l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 12 février 2022 à 15:02

Après ses deux victoires consécutives en Ligue 1, l’ ASSE affronte Clermont Foot, dimanche (15h). Le club promu veut stopper les Verts.

ASSE : Poursuivre la série de 2 victoires à Clermont

L’ ASSE s’est donné une grosse bouffée d’air, grâce à ses deux victoires consécutives en championnat, respectivement contre Angers SCO (1-0) et le Montpelier HSC (3-1). Deux précieuses victoires qui ont permis aux Verts de réduire leur retard sur leurs concurrents directs dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. L’AS Saint-Étienne est certes toujours 20e avec 18 points, après 23 journées de championnat, mais elle n’a plus que 2 points de moins que quatre clubs qui l’a devancent au classement : Bordeaux (19e), le FC Metz (18e), le FC Lorient (17e) et l’ES Troyes AC (16e). Quant à Clermont (15e), l’adversaire de l’ ASSE lors de la 24e journée au stade Gabriel-Montpied, il compte 24 points, soit 6 de plus que les Stéphanois.

Clermont Foot veut aussi « engranger des points », selon Gastien

L’objectif de Pascal Dupraz et de son équipe a été clairement exprimé en conférence de presse d’avant-match. Ils ont à coeur de poursuivre leur série, car il faut le rappeler, entre leurs deux succès en L1, ils ont été éliminés par Bergerac (club de Nations 2) en 8e de finale de la coupe de France. Cependant, les Clermontois n’entendent pas du tout donner l’occasion à l' ASSE. Selon le coach du promu, ils ont aussi besoin de points pour assurer leur maintien d’ici la fin de la saison en mai. « Ce qui nous intéresse, c'est d'engranger des points », a lâché l’entraineur de Clermont Foot en conférence de presse.

« Depuis le début de saison, on sait qu'il faut prendre des points. Il faut que l'on arrive à une dizaine de victoires pour pouvoir se sauver. Évidemment, en cas de succès, on ferait un break sur l’AS Saint-Étienne et peut-être sur d'autres équipes. Ça peut être un tournant […] » a déclaré Pascal Gastien. Pour rappel, les Verts avaient reversé le club auvergnat dans les derniers instants du match aller (3-2), le 7 novembre dernier, lors de la 13e journée.