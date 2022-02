OL Mercato : Cette énorme mise au point sur l'avenir de Bosz

Publié par Ange A. le 14 février 2022 à 07:45

Jean-Michel Aulas a de nouveau fait le point sur la situation de Peter Bosz à l’ OL. L’avenir du coach lyonnais ne semble pas menacé.

Peter Bosz conforté comme entraîneur ?

L’avenir de Peter Bosz fait beaucoup parler du côté de l’Olympique Lyonnais. Surtout que Jean-Michel Aulas lui avait donné deux mois pour obtenir de meilleurs résultats. Rendu à la mi-février, les résultats obtenus par les Gones augurent de meilleurs lendemains. Lyon reste sur un succès (2-0) contre l’AS Monaco et pointe à la 7e place de Ligue 1 Uber Eats. Lyon n’a concédé qu’une seule défaite et un nul en six sorties cette année. De quoi réjouir Jean-Michel Aulas. Sur Twitter, le président lyonnais a fermé la porte à un départ de Peter Bosz. « Le match à Monaco n’était pas si nul et jamais, ne vous en déplaise, nous n’aurions changé d’entraîneur (65% de possession)! », a d’abord lâché le patron des Gones sur le réseau social suite à un article de L’Équipe.

Jean-Michel Aulas scelle le sort de Peter Bosz à l’ OL

Jean-Michel Aulas a ensuite conforté son entraîneur dans un autre tweet en réponse aux propos de Thierry Henry sur Prime Video. « Il faut tempérer tout cela. L’ OL reste en course pour le podium. Sur 2022, l’OL est dans les temps avec 10 points en cinq matchs (victoires contre le PSG, l’OM, Monaco, Nice). Avec beaucoup d’absents, malades, de joueurs à la CAN ou en sélection, blessés. Le coach n’a pas été en danger. On soutiendra l’équipe jusqu’au bout Ligue 1 et en Ligue Europa ! », a écrit le dirigeant lyonnais.

Ces sorties devraient donc ravir Peter Bosz. Son avenir ne semble plus autant menacé à l’Olympique Lyonnais. Le technicien néerlandais doit néanmoins encore confirmer cette belle passe lors de sa prochaine sortie. Ce sera samedi contre le RC Lens à Bollaert.