RC Lens Mercato : Un club de Serie A ne lâche pas un crack du RCL

Publié par ALEXIS le 14 février 2022 à 17:07

Plusieurs joueurs du RC Lens sont toujours courtisés, en vue du mercato estival. L’un de ces derniers a d’ailleurs été supervisé contre Bordeaux.

RC Lens Mercato : Des joueurs du Racing Club visés

Le RC Lens est harcelé pour Seko Fofana depuis le mercato estival 2021. Des joueurs, qui ont brillé la saison dernière et qui confirment lors de l’exercice actuel, sont aussi dans le viseur de plusieurs clubs européens. C’est le cas de Jonathan Clauss et Facundo Medina. En plus du capitaine, du piston droit et du défenseur argentin, Przemyslaw Frankowski, recrue estivale du RCL, est également très courtisé. Avec ces quatre joueurs, la direction du club nordiste prépare une grosse vente lors du prochain mercato.

Rappelons que le board lensois avait refusé de céder Seko Fofana à Newcastle United lors du marché hivernal. « Il y a eu des approches, des intérêts et concrètement une offre écrite », avait confirmé Arnaud Pouille (directeur général) dans La Voix du Nord, peu avant la fermeture du marché des transferts de janvier, tout en déclarant : « Mais nous ne souhaitons pas vendre Seko Fofana là (à l’hiver, ndlr). »

Un crack du RCL supervisé par la Fiorentina

Deux semaines après la fermeture du mercato hivernal, le RC Lens est toujours épié pour ses joueurs essentiels. D’après le site MSV Foot, l’un des joueurs en vue de l’équipe de Franck Haise a été supervisé par des scouts de la Fiorentina, dimanche, lors du match remporté contre les Girondins de Bordeaux (3-2) au stade Bollaert. La source ne précise cependant pas l’identité de la cible du club de Serie A.

Pour mémoire, Ignazio Genuardi, scout, avait appris, en toute fin de mercato, que la Viola s’intéressait à Arnaud Kalimuendo pour remplacer son buteur Dusan Vlahovic (22 ans), transféré à la Juventus pour un peu plus de 81 millions d'euros. Il faut noter que l’attaquant de 20 ans n’appartient pas au RC Lens, mais plutôt au PSG. Il est en effet prêté aux Sang et Or, sans option d’achat, pour la deuxième saison consécutive. Arnaud Kalumuendo est-il le joueur supervisé par le club basé à Florence ? Tout porte à croire...