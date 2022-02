PSG Mercato : Avant le Real, une info incroyable tombe pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2022 à 19:37

À la veille du choc contre le Real Madrid, l’effectif du PSG est passé au peigne fin. Lionel Messi est ainsi au coeur d’une incroyable affaire.

Lionel Messi a failli rejoindre le Real Madrid en 2001

Avant de connaître la grande carrière qui a été la sienne au FC Barcelone de 2000 à 2021, Lionel Messi aurait pu jouer pour le Real Madrid. C’est une révélation divulguée ce lundi par le journaliste Guillem Balague, biographe de la star argentine. À la faveur d’une interview accordée au journal régional Le Parisien, l’ancien expert régulier de l'émission Revista de la Liga de Sky Sports assure que le septuple Ballon d’Or aurait pu rejoindre le club madrilène à l'automne 2001.

À l’époque, l’enfant de Rosario n’avait que 14 ans et la direction du Barça se posait des questions sur le montant du contrat à lui offrir. Une hésitation qui aurait pu profiter aux Merengues puisque Jorge Valdano, l’ancien directeur du football de la Maison-Blanche, surveillait de près le dossier. Guillem Balague explique qu’en réalité Javier Perez Farguell, ancien directeur général du club culé, estimait que le salaire de 100 millions de pesetas (environ 600.000 euros) par saison était trop pour un adolescent méconnu du public.

« Pour qui se prend-il ? Maradona ? Arrêtons ça maintenant et il peut retourner en Argentine », aurait lancé un dirigeant barcelonais, quand une autre personne présente dans les négociations aurait soufflé : « je pense que nous irons à Madrid. » Finalement, Messi n’ira pas à Madrid parce qu’un accord a été trouvé avec les Blaugranas. Et après plus de quinze ans de rivalité en Liga, la Pulga s’apprête à affronter le Real Madrid sous d’autres couleurs.

PSG : Lionel Messi « a très envie de jouer » contre le Real

Présent en conférence de presse ce lundi, Mauricio Pochettino a ouvertement assuré que Lionel Messi est excité à l’idée de jouer contre le Real Madrid avec le Paris Saint-Germain. « L’équipe est en bonne condition. Chacun a une grande motivation, et une excitation. Tout le monde veut y participer. Leo Messi a très envie de jouer, ce sont des matchs qui sont importants pour lui. Il est en bonne condition. C'est un match décisif », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes.