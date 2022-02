OL Mercato : Naples passe à l'action pour un pilier Lyonnais !

Publié par Thomas le 15 février 2022 à 12:16

Auteur d'un mercato hivernal intéressant, l' OL pourrait perdre l'un de ses hommes forts en défense cet été, courtisé par le Barça, la Juve et Naples.

OL Mercato : Denayer au centre d’une lutte acharnée

Quid de l’avenir de Jason Denayer à l’Olympique Lyonnais ? Le défenseur central belge, sous contrat jusqu’au mois de juin chez les Gones, n’a toujours pas prolongé son aventure dans le Rhône et semble se diriger vers un départ. Arrivé à Lyon en 2018, après une pige à Galatasaray et Sunderland, le joueur de 26 ans a souvent donné satisfaction à ses dirigeants, se hissant saison après saison comme l’un des meilleurs centraux de notre championnat. Preuve de cette belle montée en puissance, le Diable Rouge est au centre de fortes convoitises en Europe.

Dans le viseur du Real Madrid, du Barça ou encore de la Juventus, Jason Denayer a vu ce mardi le SSC Naples passer à l’offensive pour s’attacher ses services à la fin de la saison. Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur sur Twitter, le défenseur lyonnais s’est vu proposer un contrat de trois saisons par l’actuel 3e de Serie A. Les dirigeants Azzurri souhaiteraient faire du Belge le remplaçant de Kalidou Koulibaly, proche d’un départ cet été.

L'espoir de prolonger à Lyon se réduit

En décembre dernier, Jean-Michel Aulas évoquait que l’idée d’une prolongation de l’ancien Citizen n’était pas fermée mais que le dossier était en stand-by. « On n’a pas renoncé à prolonger Jason Denayer. La balle est dans son camp, je l’ai eu personnellement, on savait qu’il était blessé. Après que Vincent (Ponsot) a trouvé les bases de discussion avec les agents, j’ai échangé personnellement avec Jason. Il m’a simplement dit qu’il ne disait pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. Donc, je crois qu’il est assez proche de la reprise. Ce sera peut-être un peu juste samedi mais pour le match suivant (à Lens), il devrait être avec nous dans le groupe. Donc voilà, il y a encore des chances de le prolonger, et puis comme on est prévoyant, on a activé d’autres pistes. »

Quelques mois plus tard, la tendance est plus que jamais à un départ. Eloigné des terrains depuis le 5 décembre dernier (match nul 2-2 contre Bordeaux) à cause d'une blessure, le défenseur central a vu le jeune Castello Lukeba prendre du galon ces dernières semaines dans l'axe de la défense, une situation qui pourrait le pousser à définitivement refermer l'idée de prolonger.