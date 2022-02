Barça Mercato : Un cadre de l'OL dans les plans de Xavi et la Juventus

Publié par Thomas le 14 février 2022 à 16:37

Désireux de renforcer son arrière garde pour 2022, le Barça aurait dans son viseur un cadre de l' OL, également courtisé par la Juventus.

Barça Mercato : Barcelone vise un défenseur lyonnais

La révolution est lancée au FC Barcelone. Après les signatures successives de Daniel Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le club espagnol compte bien offrir un souffle nouveau à son effectif pour 2022. Si le poste de numéro 9 fait figure de priorité en Catalogne, les Blaugranas ne délaissent pas pour autant la défense, autre axe important du projet de Xavi. Et justement, dans cette volonté de rajeunir un secteur plutôt vieillissant, le Barça aurait des vues de l’autre côté des Pyrénées, à l’Olympique Lyonnais.

À en croire le Nieuwsblad, les dirigeants barcelonais auraient coché le nom de Jason Denayer pour renforcer l’axe de leur défense cet été. Forfait depuis le match nul 2-2 (où il avait ouvert le score) contre les Girondins de Bordeaux début décembre, l’international belge garde une très belle cote en Europe après ses saisons réussies à l’ OL. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin prochain, le joueur de 26 ans pourrait bien franchir un pas de géant dans sa carrière en rejoignant un top club européen.

Le média belge précise également que le Diable Rouge est pisté par la Juventus, elle aussi à la recherche d’un défenseur de haut niveau en cas de départ de Matthijs de Ligt à la fin de la saison. L’ancien joueur de Manchester City devra rapidement prendre une décision sur son avenir à l’Olympique Lyonnais, avec qui il discute depuis plusieurs semaines.

Aulas confiant pour prolonger Denayer

L’intérêt montant de plusieurs grandes écuries pour Jason Denayer pousse le board lyonnais à accélérer les négociations pour prolonger avec le joueur. Si aucun accord n’a pour l’instant été convenu entre les deux parties, Jean-Michel Aulas reste optimiste. « On n’a pas renoncé à prolonger Jason Denayer. La balle est dans son camp, je l’ai eu personnellement, on savait qu’il était blessé. Après que Vincent (Ponsot) a trouvé les bases de discussion avec les agents, j’ai échangé personnellement avec Jason. Il m’a simplement dit qu’il ne disait pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. Donc, je crois qu’il est assez proche de la reprise. Ce sera peut-être un peu juste samedi mais pour le match suivant (à Lens), il devrait être avec nous dans le groupe. Donc voilà, il y a encore des chances de le prolonger, et puis comme on est prévoyant, on a activé d’autres pistes. » avait évoqué le président des Gones au Progrès.