Real Madrid : Beckham prend une décision insolite pour le match

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 14:16

Ancien joueur du PSG et du Real Madrid, David Beckham a été interrogé sur le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre les deux équipes.

Beckham : « Je suis content de ne pas être dans le stade »

À quelques heures du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les médias du club de la capitale ont tendu leurs micros à David Beckham pour livrer ses sentiments sur cette affiche tant attendue. Après avoir brillé chez les Merengues de 2003 à 2007 et terminé sa carrière à Paris durant six mois (janvier 2003 à juillet 2003), la star anglaise de 46 ans est partagée entre ces deux clubs.

La rencontre de ce soir à 21h au Parc des Princes, a donc une saveur toute particulière pour lui. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a pris la résolution de ne pas faire le déplacement et de suivre le match depuis son canapé. « Ce que ce match signifie pour moi ? Je suis content, car je ne serai pas dans le stade. Vous savez, regarder deux clubs où j’ai joué s’affronter, ça aurait été excitant et sûrement spectaculaire d'y assister, mais pour être honnête je préfère être chez moi devant ma télé, comme ça je pourrais célébrer chaque but, peu importe qui marque », a confié le président de l’Inter Miami.

Malgré sa longue période passée à Madrid, David Beckham semble ne pas avoir de préférence et restera donc à la maison pour suivre les Parisiens et les Madrilènes s’affronter. Toutefois, il est confiant que l’heure du sacre n’est plus loin pour le PSG dans sa course à la coupe aux grandes oreilles.

David Beckham parie sur le PSG

L’Observatoire du football a publié récemment son bilan des transferts sur les dix dernières saisons. Selon le CIES, le Paris Saint-Germain a dépensé 1,445 milliards d’euros pour renforcer son effectif lors de ces dix dernières années. Toutefois, le club parisien n’est toujours pas parvenu à remporter sa première Ligue des Champions, le rêve des propriétaires qataris. Pour David Beckham, il faut être patient puisque les Rouge et Bleu ne sont plus loin d’atteindre leur objectif très prochainement.

« Parfois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Les gens veulent toujours que ça fonctionne immédiatement, mais il faut être patient. Et tout à coup, ça fait clic. En tout cas, je suis sûr que ça ne va pas trop tarder », a expliqué l’ancien coéquipier de Zinédine Zidane.