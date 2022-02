Barça Mercato : Barcelone lance l'offensive pour un grand défenseur

Publié par Thomas le 15 février 2022 à 17:46

Dans l'optique de renforcer sa défense cette année, le Barça aurait formulé une offre à un grand défenseur de Premier League.

Barça Mercato : Barcelone passe à l’action pour Azpilicueta

Auteur d’un mercato hivernal ambitieux, ponctué par la signature de quatre joueurs de haut niveau, le FC Barcelone n’a cependant pas résolu tous ses maux observés lors de la première partie de saison. En proie à de graves soucis financiers et sportifs, le club catalan semble petit à petit remonter la pente sous l’impulsion de Xavi Hernandez, en poste depuis novembre dernier. Les dirigeants blaugranas ont ciblé les secteurs de jeu à renforcer lors du prochain mercato estival, pointant la défense comme axe prioritaire.

Avec un Gerard Piqué proche de la retraite et des joueurs peu convaincants depuis le début de saison comme Clément Lenglet, Eric Garcia ou encore Oscar Mingueza, le Barça cherche à tout prix à recruter dans l’axe de sa défense et aurait trouvé son bonheur du côté des champions d’Europe. Comme avancé par plusieurs médias espagnols ces dernières semaines, le FC Barcelone vise César Azpilicueta cet été, qui termine son contrat chez les Blues en juin prochain et qui arriverait donc gratuitement en Catalogne. L’international espagnol n’a officiellement pas annoncé sa future destination mais semble bel et bien se diriger vers un départ de Chelsea.

Pas insensible à l’intérêt des Blaugranas et notamment Xavi à son égard, l’ancien Marseillais se serait vu proposer un contrat de deux saisons par Barcelone plus une année en option, comme le rapporte Fabrizio Romano ce mardi. Le journaliste italien précise que César Azpilicueta sera amené prochainement à prendre publiquement une décision pour son avenir.

Christensen aussi visé par Barcelone

En cas d’échec avec Azpilicueta, le Barça n’irait pas bien loin pour dénicher son plan B en défense centrale. Le club catalan aurait également dans son viseur le Danois Andreas Christensen, lui aussi en fin de contrat à la fin de la saison à Chelsea. Le joueur de 26 ans a refusé toutes les offres de prolongation des Blues et serait très partant à l’idée de rallier la Catalogne l’été prochain.