Barça Mercato : Une mauvaise nouvelle tombe au FC Barcelone

Publié par Nicolas le 13 juillet 2022 à 18:58

Barça Mercato : À la recherche d'un défenseur d'expérience, le FC Barcelone cible un défenseur, mais vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

Barça Mercato : Le FC Barcelone devra payer Chelsea pour Azpilicueta

En plein processus de renouvellement de sa défense, le Barça cherche à recruter de nouveaux joueurs dans ce secteur. Ainsi, Andreas Christensen a déjà officiellement rejoint le club catalan qui n'a pas eu à payer d'indemnité de transfert puisque le joueur était libre de tout contrat. Le FC Barcelone aimerait que cela se passe de la même manière avec un autre joueur de Chelsea, César Azpilicueta.

Le FC Barcelone négocie actuellement avec Chelsea, mais les Blues viennent de faire connaître leur position dans ce dossier : ils veulent récupérer 8 millions d'euros pour l'international espagnol, encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Blues. Alors que les Blaugranas travaillent depuis des mois pour faire venir le défenseur gratuitement, le renouvellement automatique de son contrat pour le nombre de matchs joués, ainsi que le changement de propriétaire chez les Blues ont changé la donne. Le Barça a déjà proposé au joueur un contrat de 2 ans plus une année en option. Cesar Azpilicueta est déjà d'accord avec les dirigeants catalans, et attend que les deux clubs se mettent d'accord pour rejoindre les Blaugranas.

Barça Mercato : Le FC Barcelone en attente sur plusieurs dossiers chauds

Sous l'impulsion de son entraîneur, Xavi, le Barça est en pleine mutation lors de ce mercato estival. Le club catalan a déjà enregistré plusieurs départs et certains joueurs sont clairement poussés vers la sortie pour laisser la place à d'autres. Philippe Coutinho, Clément Lenglet, Daniel Alves ou encore Luuk de Jong sont déjà partis et d'autres comme Samuel Umtiti et Martin Braithwaite sont en instance de départ. Le dossier Frenkie de Jong est lui aussi en suspens. Rappelons que les deux clubs sont d'accord sur l'indemnité de transfert mais le joueur ne veut pas quitter la Catalogne.

Au rayon des arrivées, après Andreas Christensen et Franck Kessié, Raphinha va débarquer en Catalogne pour environ 72 millions d'euros selon le quotidien Sport. Cette semaine s'annonce décisive pour l'arrivée de Robert Lewandowski au Barça. L'attaquant polonais veut quitter le Bayern, avec qui il a repris l'entraînement ce mardi, mais aucun accord n'a été conclu entre les deux clubs pour le moment. Les prochains jours s'annoncent chauds du côté de Barcelone.