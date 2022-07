Barça Mercato : Barcelone s'apprête à faire un grand coup à Chelsea

Publié par Thomas G. le 18 juillet 2022 à 17:13

Barça Mercato : Après l'arrivée de Robert Lewandowski, le FC Barcelone pourrait continuer à se renforcer en rapatriant un international espagnol.

Barça Mercato : Un défenseur de Chelsea en approche

En l’espace de trois jours, les Blaugranas ont finalisé deux dossiers chauds qui traînaient en longueur avec la venue de Raphinha et Robert Lewandowski. Euphoriques après le dénouement positif de ces pistes, les Catalans veulent surfer sur cette dynamique en se renforçant défensivement. Le FC Barcelone négocie avec le FC Séville pour recruter l’international français Jules Koundé. En parallèle de ce dossier, les Catalans veulent à nouveau piller Chelsea.

Selon Fernando Polo, le FC Barcelone est proche d’un accord pour le transfert de César Azpilicueta. Le capitaine de Chelsea est sur le départ, son objectif est de rentrer dans son pays natal. À 32 ans, l’international espagnol n’a jamais joué en Liga, et dans l’optique de réaliser son rêve, César Azpilicueta a décidé de rejoindre le Barça cet été. Les Blues étaient réticents à l’idée de laisser partir leur capitaine après les départs d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Néanmoins, les Londoniens auraient décidé de lui accorder un bon de sortie pour remercier l’international espagnol de son professionnalisme. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille pourrait ainsi arriver libre en Catalogne et permettre au Barça de faire de précieuses économies.

Barça Mercato : Le FC Barcelone favori pour le titre de champion d’Espagne ?

Les Blaugranas sont les favoris pour succéder au Real Madrid, après les arrivées de Robert Lewandowski,Raphinha ou encore Franck Kessié. Dans le même temps, les Merengues n’ont pas réussi à recruter Kylian Mbappé et les Colchoneros n’ont pas forumulé de signatures significatives. La bataille sera féroce entre les trois cadors espagnols, mais une chose est sûre, il faudra compter sur le FC Barcelone.

Le Barça semble le mieux armé à l’heure actuelle pour ravir la couronne d’Espagne. Le championnat sera l’objectif numéro 1 des hommes de Xavi. Les Blaugranas ont une formidable occasion d’être champion d’Espagne, trois ans après leur dernier titre.