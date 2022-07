Barça Mercato : Un prodige au milieu arrive au FC Barcelone

Publié par Nicolas le 21 juillet 2022 à 17:14

Barça Mercato : Très actif depuis le début du mercato, le FC Barcelone va engager une nouvelle recrue pour son milieu de terrain.

Barça Mercato : Unai Hernandez arrive à Barcelone

Le Barça est déchaîné durant ce mercato estival. Les Blaugranas ont déjà recruté pas moins de 4 joueurs (Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski) et 6 joueurs ont déjà plié bagage (Philippe Coutinho, Francisco Trincao, Clément Lenglet, Luuk de Jong, Rey Manaj et Moussa Wagué). Et c'est loin d'être fini. D'autres joueurs vont arriver dans les prochains jours. Parmi eux, le joueur de Girona Unai Hernandez, un milieu de terrain très prometteur âgé de seulement 17 ans. Il évolue avec les U19 de Girone et son contrat expire en juin 2023. L'accord est total entre le FC Barcelone et le Girona FC et le joueur devrait arriver très bientôt dans la capitale catalane pour signer son contrat.

Toujours friand de jeunes talents, les Blaugranas souhaiteraient s'attacher les services du petit meneur de jeu afin de le faire évoluer avec la réserve du club dans un premier temps, la fameuse Masia. Doté d'un petit gabarit (1m71), Unai Hernandez est un milieu offensif qui peut également évoluer comme milieu relayeur.

Barça Mercato : César Azpilicueta se rapproche de Barcelone

Une autre signature se rapproche à grands pas pour les Catalans. César Azpilicueta devrait très prochainement signer au Barça. Selon le quotidien Sport, un accord existerait entre Chelsea et le FC Barcelone pour un transfert qui oscillerait entre 4 et 5 millions d'euros. Le contrat serait de deux saisons plus une en option selon les résultats obtenus lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024.

Ainsi, comme cela s'est produit il y a quelques jours pour Robert Lewandowski, César Azpilicueta pourrait passer sa visite médicale aux États-Unis, pays dans lequel se trouvent en ce moment Chelsea et le FC Barcelone dans le cadre de leur tournée de pré-saison.