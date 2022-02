ASSE Mercato : Une légende des Verts valide l'arrivée d'un défenseur

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 15:46

Arrivé à l’ ASSE en fin du mercato hivernal, Falaye Sacko a contribué aux deux dernières victoires des Verts. Une légende du club valide son recrutement.

ASSE Mercato : Falaye Sacko, déjà impressionnant en Ligue 1

L’ ASSE a recruté sept joueurs lors du dernier marché des transferts. Falaye Sacko (26 ans) figure parmi les nouveaux joueurs débarqués en renfort dans le Forez. Contrairement à Joris Gnagnon et Enzo Crivelli qui n’ont pas encore joué une seule minute sous le maillot des Verts, le défenseur international malien (24 sélections, 1 but) a fait deux apparitions en Ligue 1.

Il a été titulaire lors des victoires de l’AS Saint-Étienne sur le Montpellier HSC (3-1) à Geoffroy-Guichard et a été aligné encore d’entrée de jeu à Clermont (2-1). Deux matchs victorieux disputés en entier. Lors des 180 minutes de jeu, l’arrière latéral a été impressionnant, selon des observateurs de la Ligue 1. Il a bien bouché son couloir droit.

Salif Keïta apprécie le profil de Sacko

Les prestations convaincantes de la dernière recrue stéphanoise ont d'ailleurs suscité la réaction de Salif Keïta (75 ans), une légende des Verts. Selon lui, le nouveau joueur de l’ ASSE est polyvalent en plus de ses qualités techniques et physiques. « Falaye Sacko est un bon joueur. Il a surtout joué latéral droit avec la sélection du Mali, mais il peut aussi jouer dans l’axe et comme milieu défensif. Il a beaucoup de qualités et est régulier », a-t-il souligné, dans Le Progrès.

Après avoir apprécié le profil du N°14 de l’AS Saint-Étienne, l’ancien buteur de Sainté (1967-1972) a filé des conseils à son jeune compatriote. « Il faut qu’il prenne son métier au sérieux et écoute les conseils qu’on lui donne. Mais je pense que c’est le cas, parce qu’il a beaucoup progressé ces dernières années », a-t-il déclaré. À noter que Falaye Sacko est prêté aux Verts par Vitoria Guimarães SC (du Portugal), jusqu’à la fin de la saison actuelle.