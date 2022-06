ASSE Mercato : C'est fait, un pilier de Saint-Etienne rebondit en Ligue 1 !

Publié par Nicolas le 30 juin 2022 à 19:04

ASSE Mercato : Après Wahbi Khazri et Arnaud Nordin, l'AS Saint-Etienne va voir l'un de ses hommes forts rejoindre le Montpellier HSC.

ASSE Mercato : Falaye Sacko rejoint le Montpellier HSC

Selon nos confrères de Foot Mercato, un accord a été trouvé entre Montpellier et le Vitoria Guimaraes pour le prêt du latéral droit Falaye Sacko. Le défenseur avait déjà été prêté par le club portugais à Saint-Etienne. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat obligatoire et le joueur est attendu dans la semaine dans l'Hérault pour passer sa visite médicale.

Falaye Sacko avait montré de belles choses à l' ASSE, au point de devenir indispensable dans le dispositif défensif de Pascal Dupraz, mais malheureusement pour lui il s'était blessé au genou le 18 mars, ce qui l'avait tenu éloigné des terrains jusqu'à la fin du championnat, revenant seulement pour la double confrontation de barrages contre l'AJ Auxerre. Les statistiques montrent clairement une influence positive de Sacko sur la défense stéphanoise, qui avait réalisé 2 clean sheets en 6 matchs, contre Lille et Metz. Pendant la période où il n'était pas sur le terrain, Saint Etienne a encaissé une moyenne de 3,4 buts par match, contre un petit peu plus d'1 but par match lorsqu'il était présent. Falaye Sacko va donc apporter beaucoup de solidité à la défense montpelliéraine, qui a tout de même encaissé 61 buts la saison dernière, et qui avait terminé avec une différence de buts de -12.

ASSE Mercato : Un autre défenseur sur le point de quitter Saint-Etienne

En marge de l'arrivée prochaine de Falaye Sacko, les Verts vont perdre un de leurs grands talents. En effet, le défenseur latéral Yvann Maçon, 23 ans, serait en négociations avancées avec le FC Porto, champion du Portugal. Encore sous contrat jusqu'en juin 2025, Maçon pourrait rapporter au moins 5 millions d'euros au club du Forez. S'il venait à partir au Portugal, il effectuerait sa première expérience à l'étranger.

L'attaquant Jean-Philippe Krasso, qui était prêté à l'AC Ajaccio et qui a été l'un des grands artisans de la montée du club corse en Ligue 1, pourrait de nouveau quitter le Forez. En effet, fort de bonnes statistiques sous le maillot ajaccien, avec la clef 4 buts inscrits et 2 passes décisives au compteur, Krasso intéresserait Strasbourg et Clermont. Toutefois, la piste la plus chaude mène à l' AC Ajaccio, qui aimerait le faire revenir sur l'Ile de Beauté.