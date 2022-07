ASSE Mercato : Officiel, un 3e joueur de Saint-Étienne à Montpellier

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2022 à 22:40

ASSE Mercato : Le Montpellier HSC poursuit son marché à l’AS Saint-Étienne. Après Nordin et Khazri, le MHSC s’est offert un troisième joueur des Verts.

ASSE Mercato : Le Montpellier s’offre Falaye Sacko

Prêté à l’ ASSE la saison dernière, Falaye Sacko a quitté le club relégué en Ligue 2 au terme de son contrat (de six mois). Toutefois, il revient en Ligue 1. Il a rejoint le Montpellier HSC sous la forme d’un prêt du Vitoria Guimarães, le club portugais qui avait envoyé le défenseur à l’AS Saint-Étienne. Le prêt d’une saison serait assorti d’une option d’achat obligatoire. « En quête d’un arrière droit pour soutenir Arnaud Souquet, le MHSC a jeté son dévolu sur Falaye Sacko qui a posé aujourd’hui avec le maillot montpelliérain floqué du N°77 aux côtés du président Laurent Nicollin », a fait savoir le club de Ligue 1.

Ce dernier a justifié le transfert de l’international malien (28 sélections) à La Paillade. « On voulait doubler le poste d’arrière latéral droit. C’est un joueur que l’on suivait depuis quelque temps et je suis heureux et ravi que nous ayons trouvé un accord avec Guimarães pour que Falaye Sacko nous rejoigne. Je suis vraiment très heureux de son arrivée et je pense qu’il va former un bon duo avec Arnaud (Souquet) et Enzo (Tchato) derrière pour booster le côté droit de notre défense », a déclaré le président du Montpellier HSC.

L'ex-défenseur de l'AS Saint-Étienne retrouve Nordin et Khazri

L’ancien joueur de l’ ASSE a aussi réagi à sa signature en Hérault. Il promet de tout donner pour le club logé au stade de la Mosson. « Je suis content d’être ici, dans ce grand club, où j’ai été très bien accueilli. C’est une grande joie pour moi. La première chose quand on arrive quelque part, c’est de travailler pour gagner sa place. Je suis quelqu’un qui ne lâche rien et je vais tout donner pour ce club qui le mérite », a-t-il rassuré. À Montpellier, Falaye Sacko retrouve deux anciens partenaires de l' ASSE, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri.