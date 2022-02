Barça Mercato : Un grand défenseur dans la short-list de Barcelone !

Publié par Timothy le 16 février 2022 à 15:16

Auteur d'un mercato hivernal réussi avec quatre nouvelles recrues, le Barça se lance désormais en quête d'un grand défenseur. Une piste se rapproche en Italie.

Barça Mercato : Les Blaugranas en quête d'un défenseur central

Le FC Barcelone cherche à renforcer sa défense d'ici les prochains mois. Si Gerard Piqué se rapproche de la retraite, d'autres joueurs sont loin de répondre aux attentes des dirigeants blaugranas depuis le début de saison. C'est le cas de Clément Lenglet, Eric Garcia ou encore Oscar Mingueza. Le Barça veut ainsi recruter en défense centrale et aurait déniché sa perle rare dans le championnat italien.

La presse italienne assure en effet que le défenseur central sénégalais, Kalidou Koulabaly, qui évolue à Napoli depuis 2014, serait inscrit sur la short-list du Barça. À en croire les informations de La Gazzetta dello Sport, le FC Barcelone aurait exclu la possibilité de signer Matthijs de Ligt à la Juventus en raison des conditions imposées par le club italien, et se concentrerait désormais sur le dossier Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly visé par Man City depuis un certain temps

Le défenseur central de 30 ans, qui revient tout juste de la CAN, après une brillante victoire avec le Sénégal, est dans le viseur de Man City ces dernières années. Il est actuellement lié à Napoli jusqu'en juin 2023 et tout prête à croire qu'il n'envisage pas de renouveler son contrat et privilégie un départ dès cet été. Cadre de l'équipe napolitaine, le club n'envisageait pas de le vendre à moins de 80 millions d'euros. Manchester City avait formulé une offre de 60 millions cet été, mais les négociations n'avaient pas abouti. Cependant, Naples pourrait placer Koulibaly sur le marché des transferts dès cet été. Et selon Sport, l'international sénégalais pourrait même quitter le club pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros.

Pour rappel, le Barça lorgne aussi de très près César Azpilicueta, qui termine son contrat avec Chelsea en juin prochain. Les Blaugranas auraient déjà lancé les négociations avec l'international espagnol en lui proposant un contrat de deux saisons, plus une année en option, comme l'a rapporté Fabrizio Romano mardi. À noter que l'arrivée d'Andreas Christensen de Chelsea est aussi bien avancée. Sans oublier que Xavi apprécie particulièrement le profil de Jules Koundé du FC Séville.