PSG Mercato : Nouvelle menace de taille dans le dossier Pogba

Publié par Ange A. le 17 février 2022 à 07:06

Courtisé par le Paris Saint-Germain, Paul Pogba pourrait finir par rester en Premier League comme le révèle la presse anglaise.

Encore une mauvaise nouvelle pour le PSG dans le dossier Pogba

Avec la fin de saison qui pointe son nez, l’avenir de Paul Pogba va encore faire couler beaucoup d’encre. Le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé son contrat à Manchester United. Si la situation reste inchangée, le joueur de 28 ans pourrait quitter les Reds Devils en tant qu’agent libre au terme de la saison. Une nouvelle opportunité à zéro euro que le Paris Saint-Germain entend bien saisir lors du prochain mercato estival. Mais dans ce dossier, le PSG doit composer avec la sérieuse concurrence de la Juventus de Turin, l’ancien club du champion du monde tricolore. Le Real Madrid serait aussi intéressé par la signature du Mancunien. Lequel pourrait ne pas néanmoins quitter la Premier League comme le révèle Mike McGrath.

Des offres anglaises sur la table pour Pogba ?

Le journaliste du Daily Telegraph assure que Paul Pogba pourrait poursuivre sa carrière en Angleterre. D’après cette source locale, « La Pioche » serait ouvert à des propositions de clubs de Premier League en cas de départ de Manchester United cet été. Le nom d’aucun club anglais n’a pour le moment fuité dans le dossier. Le Paris Saint-Germain devra donc rester sur ses gardes alors qu’il est déjà menacé par la Juventus et le Real. La source indique le milieu de terrain n’a pas encore tranché pour son avenir. Il devrait rendre sa décision à l’issue de la saison. Le suspense demeure donc entier dans ce feuilleton encore loin de livrer son verdict.

En attendant d’y voir plus clair au sujet de son avenir, Paul Pogba a déjà disputé 17 matchs cette saison. Il compte un but et une passe décisive sur la campagne en cours.