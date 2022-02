OL - OM : Aulas lance une nouvelle offensive contre Marseille

Publié par Ange A. le 17 février 2022 à 07:36

Près de trois mois plus tard, Jean-Michel Aulas ne digère toujours pas les sanctions de la LFP suite au match entre Lyon et Marseille.

Jean-Michel Aulas peste encore contre la LFP et Marseille

Reportée suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet, la rencontre entre Lyon et Marseille s’est finalement jouée le 2 février. L’Olympique Lyonnais a remporté cet Olympico comptant pour la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. Malgré la victoire de l’OL, Jean-Michel Aulas garde une dent contre la Ligue de football professionnel et l’OM. Le président lyonnais déplore les sanctions infligées par la LFP à Lyon après le report de la rencontre. Le président lyonnais dénonce de nouveau une injustice, tant son équipe pouvait postuler à un meilleur rang en championnat. Les Gones ne sont que 7es après 24 journées.

« Dans l’affaire OL-OM, l'OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l’on connaît, on a pris un point de pénalité, qui nous empêche d’être cinquièmes seuls », regrette le président lyonnais dans les colonnes de L’Équipe.

Un verdict « injuste » selon JMA

Suite au report de la rencontre, l’Olympique Lyonnais avait écopé d’un point de pénalité. Le match contre Marseille s’était rejoué à huis clos, portant un préjudice financier à l’OL. « Celui qui a jeté la bouteille n’est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique », déplore Jean-Michel Aulas. Le patron des Gones avait également écopé de dix matchs de suspension, dont cinq fermes, de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles pour son « comportement ». Un autre verdict que désapprouve le dirigeant lyonnais. « J’ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales », s’agace le président lyonnais.