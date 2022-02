LOSC Mercato : La future destination de Botman déjà connue ?

Publié par Timothée Jean le 18 février 2022 à 00:27

Impressionnant dans la défense du LOSC cette saison, Sven Botman se rapproche un peu plus d’un départ et sa future destination se précise.

LOSC Mercato : L’AC Milan prêt à griller tout le monde pour Botman

Il est sans nul doute l'une des sensations du côté du LOSC. Transféré définitivement dans le Nord de la France contre un chèque de 8 M€, Sven Botman n’a pas tardé pour s’imposer chez les Dogues. Après un début de saison poussif, le solide défenseur central est aujourd'hui incontournable dans la défense lilloise, avec 22 apparitions pour 3 buts et 1 passe décisive. Ses qualités défensives séduisent déjà plusieurs grosses écuries européennes.

Si Newcastle United, après une première tentative manquée cet hiver, semble être le grand favori pour attirer les services de Sven Botman, la concurrence sera rude. La Juventus, Liverpool, l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan sont également intéressés par le profil du défenseur néerlandais. Mais c’est bien l’AC Milan qui pourrait finalement rafler la mise dans ce dossier. Selon les dernières informations, les Rossoneri ont pris une sérieuse avance sur la concurrence et seraient prêts à formuler une belle offre pour boucler la signature du Lillois. Selon la source, les négociations entre l’entourage du joueur et l’AC Milan ont déjà débuté.

Un chèque de 30 millions d’euros pour Sven Botman

De son côté, la direction du LOSC serait déjà prête à ouvrir la porte pour son défenseur néerlandais. Si les Lillois ont longtemps fermé la porte pour leur joueur, ils attendraient désormais un joli pour le laisser filer l’été prochain. Un montant à hauteur de 30 millions d’euros est évoqué. Les Milanais sont-ils prêts à débourser un tel montant pour le transfert de Sven Botman ?

L’arrivée de nouveaux prétendants, tels que Tottenham et Manchester United, risque aussi de faire grimper les enchères. Pour l’heure, une seule chose est certaine : si Sven Botman devait quitter Lille où son contrat expire en juin 2025, ce sera pour un gros parquet d’argents.